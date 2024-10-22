HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar yağışı ile birlikte dağlar beyaza büründü.
Yüksekova ve çevresinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Kar Yağışı - Son Dakika
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