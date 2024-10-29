Şehitler diyarı Dağlıca'da kahramanlık destanı - Son Dakika
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Şehitler diyarı Dağlıca'da kahramanlık destanı

Şehitler diyarı Dağlıca\'da kahramanlık destanı

Sık sık yaşanan çatışmalarla gündemden düşmeyen ve Türkiye tarihinde 2 yarbayın şehit düştüğü tek bölge olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesi, hudut kartallarının kahramanlık destanı sayesinde huzurlu günlerini yaşıyor.

29.10.2024 09:53
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Sık sık yaşanan çatışmalarla gündemden düşmeyen ve Türkiye tarihinde 2 yarbayın şehit düştüğü tek bölge olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesi, hudut kartallarının kahramanlık destanı sayesinde huzurlu günlerini yaşıyor.

PKK terör örgütü tarafından özellikle 2007 ve 2015 yıllarında düzenlenen hain saldırılarda çok sayıda şehit veren Dağlıca bölgesi, 2 yarbayın şehit verildiği tek bölge olarak da Türkiye tarihine geçti. Tarih 6 Eylül 2015'i gösterdiğinde, Dağlıca'dan gelen acı haber herkesin yüreğini dağladı. PKK'lı teröristlerin kurduğu hain tuzak sonucu şehit düşen 16 askerin arasında bulunan Yarbay İlker Çelikcan da şehadet şerbeti içti. Çelikcan'ın şehadetinden 40 gün sonra Dağlıca yine şehit haberleriyle Türkiye'nin gündemine geldi. Dağlıca bölgesinde yürütülen operasyon sırasında yaşanan çatışmada, Yarbay İhsan Ejdar da şehit düştü. Şimdiye kadar 32 askerin şehit verildiği Dağlıca bölgesi, hudut kartallarının kahramanlık destanıyla adım adım teröristlerden temizlendi. Dik yamaçlı dağları ve derin vadileriyle coğrafi şartların zorluklarına meydan okuyan kahramanlar, Dağlıca'nın huzura kavuşmasını sağladı.

"Şehitlerin hatıraları yaşatılıyor"

Yeniden dizayn edilerek 'kalekola' dönüştürülen Dağlıca Tabur Komutanlığı binasına şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın ismi verilerek hatırası yaşatılıyor. 17 Ekim 2015'te şehit düşen Yarbay İhsan Ejdar da şehadetinin yıl dönümünde silah arkadaşları tarafından anılırken, değişik rütbelerdeki diğer şehitlerin isimleri ise Türkiye'nin değişik illerinde yaşatılıyor. Şehitlerin kanını yerde bırakmayan kahraman hudut kartalları, yürüttükleri operasyonlarla da elleri tetikte görev yapıyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tabur Komutanı, Dağlıca Taburu'nun "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla milletin emrinde olduğunu ve 2004 yılından itibaren bölgede konuşlu olarak görev yaptığını belirterek, "Şanlı taburumun aziz şehitleri hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, taburumuz 2007-2017 yılları arasında toplam 32 personelini şehit vermiştir. 21 Ekim 2007 tarihinde Dağlıca Ana Üs Bölgesinin güney istikametinde bölücü terör örgütü mensupları sızmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Ana üs bölgesine sızma girişimleriyle eş zamanla olarak birliğimizin sorumluluğunda bulunan diğer üs bölgelerine de saldırı gerçekleştirmiş, bunun sonucunda üs bölgelerinde 12 personelimiz şehit verilmiştir. Bu olaydan yaklaşık 8 sene sonra 6 Eylül 2015 tarihinde Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan komutasında iki kobra araç içerisinde bulunan, kendisi de dahil 16 askerimiz Gürkavak mevkiinde arazide yaşanan saldırı, akabinde meydana gelen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda şehit olmuştur. Yine bu iki olay haricinde farklı zamanlarda dört personelimiz daha el yapım patlayıcı ve çatışmalar sonucunda şehit olmuşlardır. Bahsetmiş olduğum bu iki olay haricinde farklı zamanlarda 4 personelimiz daha el yapımı patlayıcı infilakı ve çatışmalar sonucunda şehit olmuşlar. Taburumdan ayrı olarak bölgemizi emniyete almak ve birliğimizi takviye etmek maksadıyla gelen çeşitli birliklerden farklı zamanlarda Tank Yarbay İhsan Ejdar'ın da dahil olduğu 32 personelimiz daha bölgemizde şehadet mertebesine ulaşmıştır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehitler diyarı Dağlıca'da kahramanlık destanı - Son Dakika


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