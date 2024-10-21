Hakkari'de Bilim Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Bilim Şenliği Coşkusu

Hakkari\'de Bilim Şenliği Coşkusu

Hakkari Üniversitesi'nde öğrenciler, uzaydan yapay zekaya 33 farklı atölyede bilimle buluştu.

21.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Üniversitesince düzenlenen "Bilim Şenliği"ne katılan öğrenciler, çadır planateryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgilendirildi, atölye çalışmalarına katıldı.

Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde düzenlenen şenliğin ikinci gününde "kukla", "oyun", "tinkercad ile üç boyutlu tasarım", "optik deneyler", "yapay zeka: prompt mühendisliği", "arduino", "eğik atış hareketi" ve "elektronik" atölyeleri ile "biyoloji ve ekoloji" sergisi açıldı.

Farklı okullardan gelen anaokulu, ilkokul, lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar, atölyeleri gezerek yapılan bilimsel çalışmaları izleme imkanı buldu, bazı etkinliklerde yer almanın heyecanın yaşadı.

Bölgede yetişen bitkiler ve endemik türlerin bulunduğu sergiyi de gezen öğrencilere, çadır planetaryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgiler verildi.

Anaokul öğrencileri, spor salonunda yapılan palyaço gösterisi ve eğitici oyunlarla güzel zaman geçirdi.

Projenin yürütücüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan, AA muhabirine, etkinlik boyunca 33 atölyede faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlikte yapay zekadan fen, teknoloji ve biyolojiye kadar geniş kapsamlı atölyelerin açıldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Projenin amacı, öğrencilerimizin içindeki bilim ışığını açığa çıkarmaktır. Bazı atölye ve deneylerin yapılabilirliğini göstermeyi amaçlıyoruz. Deneyap atölyelerinde, bilim ve sanat merkezlerinde kendilerini geliştirmelerini, bu konularda adım atmalarını sağlamak istiyoruz. Üniversitedeki hocalara ulaşabileceklerini, onlarla istedikleri konularda görüşebileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Şenliğe ilgi güzel. Öğrencilerden iyi dönüşler alıyoruz. Çocuklar özellikle planetaryumu çok seviyorlar."

Öğrencilerden bilimle ilgili çok güzel istekler aldıklarını dile getiren Doğan, 45 görevlinin yer aldığı proje kapsamındaki şenliğin yarın yapılacak etkinliklerle sona ereceğini bildirdi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Gülhan Ayaz da etkinliklere katılmak için bilim şenliğine geldiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla atölyeleri gezeceğiz. Buraya daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz şeyleri görmek ve öğrenmek için geldik." dedi.

Kaynak: AA

Hakkari Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Hakkari, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Sanat, Doğa, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Bilim Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:43:29. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Bilim Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.