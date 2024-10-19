Asansör boşluğuna düşen çiftin dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asansör boşluğuna düşen çiftin dramı

Asansör boşluğuna düşen çiftin dramı

Hakkari'de çay götüren kadın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

19.10.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı 2 katlı inşaata çay götüren ve asansör boşluğuna düşen Hülya (50) yaşamını yitirdi, eşine yardım etmek isterken aynı yere düşen Emirhan Düzen (58) ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ev inşaatında meydana geldi. Hülya Düzen, iddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay bırakıp evine döneceği sırada asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak eşinin yanına gideceği sırada o da dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karı- koca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hülya Düzen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan eşi Emirhan Düzen'in ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güvenlik, Hakkari, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansör boşluğuna düşen çiftin dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: Asansör boşluğuna düşen çiftin dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.