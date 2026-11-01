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Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

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Fransa sokaklarında Macron\'a dikkat çeken protesto
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Fransa sokaklarında Macron\'a dikkat çeken protesto
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Fransa'da protestolar sürerken Bordeaux kentinde göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını temsil eden ve içi sahte paralarla doldurulmuş karton maketi parçaladı. Maketin içinden dökülen banknotlar dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde bazı kentlerde polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'da 31 Ekim'de düzenlenen protestoların en dikkat çekici görüntülerinden biri Bordeaux kentinden geldi.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını temsil eden, içi sahte paralarla doldurulmuş bir piñata hazırladı. Protesto sırasında makete vurularak parçalandı.

Maketin parçalanmasıyla birlikte içindeki sahte banknotlar çevreye saçıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

FRANSA'DA PROTESTOLAR ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA

Fransa genelinde hayat pahalılığı, gelir eşitsizliği, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestolar üçüncü hafta sonunda da devam etti.

31 Ekim Cumartesi günü düzenlenen gösterilere hükümetin tahminlerine göre ülke genelinde yaklaşık 320 bin kişi katıldı.

Öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yelekliler hareketinden katılımcıların yer aldığı gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken bazı kentlerde yürüyüşlerin ardından olaylar çıktı.

PARİS'TE POLİSLE GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI

Başkent Paris'te protestoların ardından bazı gruplarla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Göstericilerden bazılarının polise taş ve yanıcı maddeler attığı, güvenlik güçlerinin ise göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu bildirildi.

Polislerin bulunduğu noktaya atılan yanıcı bir cismin alev alması sonucu güvenlik görevlilerinin tehlike atlattığı anlar da kameralara yansıdı.

BORDEAUX'DA BARİKATLAR KURULDU

Bordeaux'da sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından da gerginlik yaşandı.

Yerel yetkililer, bazı grupların polis ekiplerine çeşitli cisimler attığını ve kentin Victoire, Capucins ve Saint-Michel bölgelerinde barikatlar kurduğunu açıkladı.

Güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken kent merkezinde ek güvenlik önlemleri alındı.

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Fransız hükümeti, 31 Ekim'deki protestolar nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, gösteri hakkının korunacağını ancak şiddet olaylarına müdahale edileceğini bildirdi. Bazı bölgelerde gece saatleri için toplanma yasakları ve refakatsiz çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı.

Fransa'da son haftalarda devam eden gösteriler, ekonomik taleplerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Macron'un yönetimine yönelik tepkilerin de dile getirildiği protestolara dönüştü.

Emmanuel MacronBordeauxHükümetFransaDünyaSon Dakika

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