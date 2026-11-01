Almanya\'da hayat pahalılığı eylemleri şiddete dönüştü, Berlin\'de 27 polis yaralandı

Cumartesi günü Almanya'nın birçok şehrinde hayat pahalılığı nedeniyle gösteriler düzenlendi. Akşam saatlerinde göstericiler bazı yerlerde polisle çatışmaya girerken, Frankfurt'ta da bazı dükkanlar yağmalandı.Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'un yanı sıra Berlin, Köln ve Hamburg'da da şiddet olayları yaşandı. Polis, havai fişek, taş ve şişelerle acil durum çalışanlarını hedef alan protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandığını açıkladı.Günün erken saatlerinde binlerce kişi büyük ölçüde barışçıl gösterilere katıldı. Gösteriler, okullardaki yetersiz finansmanı, hayat pahalılığını, kamu harcamalarındaki kesintileri ve askerlik hizmetini protesto etmek amacıyla "Gen Z regelt" (Z Kuşağı sorumluluğu üstleniyor) adlı kampanya grubu tarafından düzenlendi.Fransa'da da cumartesi günü gençlerin öncülüğünde 320.000'den fazla kişinin katıldığı benzer kitlesel protestolar oldu.Gece çöktüğünde, gösteriler şiddete dönüştü.Frankfurt'un ana alışveriş caddesinin büyük bir bölümü polis tarafından kapatıldı. Polis sözcüsü, şehirde çok sayıda tutuklama yapıldığını söyledi.Frankfurt, Münih ve Berlin'deki yetkililer, protestocu sayısının 18.000 kadar olduğunu bildirdi; bu sayı, organizatörlerin internet sitelerinde tahmin ettiklerinin yaklaşık yarısı kadar. Alman medyası, cumartesi günü Alman şehirlerinde on binlerce kişinin protesto gösterisi düzenlediğini belirtiyor.Gen Z regelt sözcüsü Lina Friedrich, gösterilerin "savaş ve baskı için değil, barış ve özgürlük için mücadele etmek" amacıyla yapıldığını söyledi."Bizim için en önemli şey sağlık ve eğitim sistemlerine daha iyi destek sağlanmasıdır. Zorunlu askerlik hizmetine karşıyız ve yükün daha adil bir şekilde dağıtılmasından yanayız" dedi.

Cumartesi gecesi Frankfurt polisi, şehir merkezinde "şiddetli ayaklanmalar" yaşandığını ve özel polis birimlerinin görevlendirildiğini açıkladı. Polis, birçok dükkanın camlarının kırıldığını ve acil servis ekiplerine molotof kokteylleri atıldığını belirtti.Yetkililer, bir silah dükkanının camlarının kırıldığını ve bir şüpheliyi tutukladıktan sonra iki silah ele geçirdiklerini söyledi. Yerel medyaya göre, kişiler başka dükkanlara da girerek spor ayakkabı ve diğer eşyaları çaldılar.Frankfurt'un bağlı olduğu Hessen eyaletinin içişleri bakanı Roman Poseck, şehirdeki protestolara "yaklaşık 100 kadar açıkça tanımlanmış aşırı solcunun" sızdığını söyledi. Protestoların bu şekilde sona ermesinin "utanç verici" olduğunu sözlerine ekledi.Poseck "Hepimizin aklında Fransa'dan gelen görüntüler var - yağmalama, ev yakma, polis araçlarının yakılması ve polis memurlarına yönelik saldırılar... Fransa bu konuda örnek gösterilemez" dedi.Polis, şehirdeki durumun gece boyunca ve Pazar sabahına doğru sakinleştiğini söyledi.

Daha önceki büyük ölçüde barışçıl gösterilerin ardından, benzer olaylar Almanya'nın diğer şehirlerinde de yaşandı. Köln'de polis, ana tren istasyonu yakınlarında memurlara şişe atılması ve bisiklet fırlatılmasıyla saldırıya uğradıklarını bildirdi.Köln Emniyet Müdürü Johannes Hermanns, "Gelecekleri için barışçıl bir şekilde gösteri yapmak isteyen gençlerin, akıllarında şiddetten başka bir şey olmayan aşırılıkçılar tarafından bugün saf dışı bırakılmış olmaları son derece üzücü" dedi. Berlin polisinin açıklamasına göre, gün içinde daha büyük protestoların ardından akşam saatlerinde Berlin'de düzenlenen daha küçük bir gösteride 27 polis memuru yaralandı ve 56 kişi gözaltına alındı.Hamburg'da siyah giyimli kişiler havai fişek patlattı ve barikatları ateşe verdi; kamu yayın kuruluşu NDR'nin bildirdiğine göre 120 kişi tutuklandı.

Almanya'daki protestolar, Avrupa'daki diğer büyük çaplı gösterilerle aynı güne denk geldi. Fransa'da, ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde, yüksek yaşam maliyeti ve özellikle eğitim sektöründeki yetersiz kamu hizmetlerine yönelik önlemler alınması talebiyle, büyük ölçüde barışçıl geçen üçüncü hafta sonu boyunca 320.000'den fazla kişi protesto gösterilerine katıldı.Fransa genelinde gösterileri bastırmak için binlerce polis memuru görevlendirildi ve bazı şehirlerde göstericilere göz yaşartıcı gaz atıldı.Toulouse, Lyon ve Marsilya'da çıkan çatışmaların ardından 500'den fazla kişi gözaltına alındı.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, bir polis memurunun molotof kokteyliyle yaralandığını söyledi. Paris polisi, birkaç yüz göstericinin güvenlik güçlerine çeşitli cisimlerle saldırdığını bildirdi.İtalya'da da protestolar düzenlendi ve Roma ile Torino'da polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.Portekiz'de, binlerce kişinin kira tasarısını protesto etmek için yürüyüş düzenlemesinin ardından kurulan yeni çadır kampını polis dağıttı. Protestocular, söz konusu tasarının ülkedeki konut krizini daha da kötüleştirebileceğini savunuyor. Ülkede konut fiyatları son on yılda iki katından fazla arttı.Son zamanlarda Fransa, Belçika, İrlanda, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde, çoğunlukla genç protestocular sokaklara döküldü.Talepler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, protestocular büyük ölçüde konut erişimi, eğitim kalitesi ve kamu hizmetlerindeki kesintiler gibi yaşam maliyeti sorunlarına odaklanıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .