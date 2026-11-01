Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı - Son Dakika
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Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı

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Fransa\'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı
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Fransa\'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı
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Almanya’da hayat pahalılığı, zorunlu askerlik ve eğitimdeki yetersizliklere karşı “Z Kuşağı yönetimi ele alıyor” sloganıyla düzenlenen protestolar, Frankfurt, Berlin, Köln ve Hamburg’da şiddet olaylarına dönüştü. Gece saatlerinde mağazaların yağmalandığı gösterilerde en az 176 kişi gözaltına alınırken, Berlin’de 27 polis memuru yaralandı. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Almanya’da gençlerin öncülüğünde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı. Gün içinde barışçıl başlayan gösteriler, gece saatlerinde birçok kentte polisle göstericiler arasında çatışmaya dönüştü.

POLİSE HAVAİ FİŞEK VE TAŞLA SALDIRDILAR

Almanya’nın finans merkezi Frankfurt başta olmak üzere Berlin, Köln ve Hamburg’da polis, acil durum ekiplerini havai fişek, taş ve şişelerle hedef alan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

FRANKFURT’TA VİTRİNLER KIRILDI

Hessen eyaletine bağlı Frankfurt’ta ana alışveriş caddesinin büyük bölümü polis tarafından trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Polis sözcüsü, kentte çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, aralarında bir silah mağazasının da bulunduğu birçok iş yerinin vitrinlerinin kırıldığını, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde 2 silah ele geçirildiğini bildirdi. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, göstericiler bazı mağazalara girerek spor ayakkabı ve çeşitli ürünleri yağmaladı.

Frankfurt polisi, sabaha karşı kentte durumun sakinleştiğini açıkladı.

“ZORUNLU ASKERLİĞE KARŞIYIZ”

Protestoları düzenleyen Gen Z regelt hareketinin sözcüsü Lina Friedrich, gösterilerin “savaş ve zorlamaya değil, barış ve özgürlük için mücadele etmek” amacıyla düzenlendiğini söyledi. Friedrich, “Bizim için en önemli konu sağlık ve eğitim sistemlerine daha fazla destek verilmesi. Zorunlu askerliğe karşıyız ve yükün daha adil dağıtılmasını savunuyoruz” dedi.

“FRANSA BU KONUDA ÖRNEK ALINMAMALI”

Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. Poseck, “Hepimizin zihninde Fransa’dan görüntüler var; yağmalanan dükkanlar, ateşe verilen evler, yakılan polis araçları ve polis memurlarına yönelik saldırılar... Fransa bu konuda örnek alınmamalı” ifadelerini kullandı.

KÖLN’DE POLİSE BİSİKLET FIRLATILDI

Köln polisi, ana tren istasyonu yakınlarında memurlara saldırıldığını, görevlilere şişe atıldığını ve üzerlerine bisiklet fırlatıldığını açıkladı. Köln Emniyet Müdürü Johannes Hermanns, “Gelecekleri için barışçıl şekilde gösteri yapmak isteyen gençlerin, tek amacı şiddet çıkarmak olan aşırılık yanlıları tarafından eylemlerine sızılması son derece üzücü” değerlendirmesinde bulundu.

BERLİN’DE 56, HAMBURG’DA 120 GÖZALTI

Berlin’de akşam saatlerinde düzenlenen eylemde 27 polis memuru yaralandı, 56'ya kadar gösterici geçici olarak gözaltına alındı. Hamburg’da ise siyah giyimli göstericiler havai fişek patlatıp barikatları ateşe verdi. Kamu yayıncısı NDR, kentte 120 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Kaynak: İHA
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