Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 19.00'DA
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
POKU KADRODA YOK
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Poku, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
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