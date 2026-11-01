Kuşadası'nda bıçaklarla panik yaratan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda bıçaklarla panik yaratan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Kuşadası\'nda bıçaklarla panik yaratan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Kuşadası'nda 31 Ekim sabahı elinde bıçaklarla caddede koşup bir giyim mağazasına giren 17 yaşındaki şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyede tutuklandı. Bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen şüpheli, Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz gün elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşarak etrafa korku dolu anlar yaşatan, iddiaya göre bipolar hastası 17 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 31 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan S.K. (17), polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren S.K.'ye bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şüpheliye, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.

Yaşanan olay sırasında işletmeci Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Mağazada yaşanan hareketli anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Babasının müdahalesiyle sakinleştirilen S.K., mağazadan çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan ambulansa binmek istemediği belirtilen S.K., ekipler tarafından kontrol altına alınarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bipolar hastası olduğu ileri sürüldü, tutuklandı

Kimlik sorgusunda şahsın bipolar bozukluğu bulunduğu da iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
CumartesiKuşadası3. SayfaGençlikGüncelÇocukGiyimSon Dakika

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