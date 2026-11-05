Yüksekova'da Tarım Müdürü İnan hasat yapan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika
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Yüksekova'da Tarım Müdürü İnan hasat yapan çiftçileri ziyaret etti

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Yüksekova\'da Tarım Müdürü İnan hasat yapan çiftçileri ziyaret etti
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Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve ziraat mühendisleri, hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve verim ile ürün durumu hakkında bilgi aldı. İnan, saha ziyaretlerinin her hafta sürdüğünü ve çiftçilerin hasat sevincine ortak olduklarını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekip, her hafta olduğu gibi bu hafta da bahçede hasat yapan çiftçileri yalnız bırakmadı.

Yüksekova ilçesinde tarımsal üretim ve verimliliği artırmak amacıyla yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelindeki tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyen Murat İnan ve ekibi, üreticilerin sorunlarını dinleyerek verim ve ürün durumu hakkında bilgi aldı. Toprakla buluşan her bir tohumun, dökülen her alın terinin Yüksekova'nın bereketli topraklarında nasıl bir değere dönüştüğünü yerinde görmenin kendileri için hem büyük bir mutluluk hem de en önemli sorumluluk olduğunu ifade eden Müdür İnan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak masa başında değil, doğrudan tarlada, bağda ve bahçede üreticimizin yanında olmayı ilke edindik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mesai mefhumu gözetmeksizin saha ziyaretlerimizi sürdürdük; alın teriyle üretim yapan, bu topraklara can veren çiftçilerimizin hasat sevincine ortak olduk. Yüksekova, sahip olduğu zengin tarım potansiyeli ve çalışkan üreticileriyle her geçen gün daha da ileriye gitmektedir. Bizler ziraat mühendislerimiz ve tüm ekibimizle birlikte çiftçimizin her daim destekçisi olmaya, modern tarım tekniklerini ve verimlilik artırıcı çalışmaları tarlaya taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; üreten bir Yüksekova güçlü bir Türkiye demektir. Tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Murat İnanYüksekovaGüncelTarımYaşamÇevreSon Dakika

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