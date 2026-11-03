Hakkari Yüksekova'da Doski Vadisi'nde ceviz bolluğu yaşanıyor, kadın emeği vurgulandı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Doski Vadisi'nde ceviz bolluğu yaşanıyor, kadın emeği vurgulandı

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Hakkari Yüksekova\'da Doski Vadisi\'nde ceviz bolluğu yaşanıyor, kadın emeği vurgulandı
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Hakkari Yüksekova'daki Doski Vadisi'nde ceviz rekoltesinde tarihi bolluk yaşanıyor; dik yamaçlardaki hasat zorlu bir mesai gerektiriyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu rekoltenin ardında en büyük payın kadın emekçilere ait olduğunu söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "saklı cennet" olarak anılan ve zengin meyve çeşitliliğiyle öne çıkan Doski Vadisi, ceviz üretiminde tarihinin en bereketli dönemlerinden birini yaşıyor.

Yüksekova genelinde yüzleri güldüren ceviz bolluğu, üreticiler için aynı zamanda yoğun ve zorlu bir mesaiyi de beraberinde getiriyor. Vadinin dik yamaçlarında ve dağlık arazilerinde yetişen ceviz ağaçlarından mahsulü toplamak büyük bir emek gerektiriyor. Bölge sakinleri, bu yıl cevizin rekoltesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, hasat sürecinin zahmetine vurgu yapıyorlar. Üreticiler, "Cevizimizin bolluğu bizi çok mutlu ediyor ancak bu bereketin evlerimize ulaşması epey zahmetli. Ağaçlara tırmanıp sırıklarla cevizleri düşürmek, ardından tek tek yerden toplamak oldukça zorlu bir süreç. Yine de emeğimizin karşılığını aldığımız için memnunuz" dediler.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bölgede gerçekleştirdiği incelemeler ve ziyaretler sırasında ceviz bahçelerini gezdi. Yaşanan rekolte bolluğunun yanı sıra üretim sürecinde en büyük yükü sırtlanan kadınların emeğine ayrı bir parantez açtı. Başkan Geçirgen, tarımın ve üretimin her aşamasında fedakarlıkla çalışan kadın emekçilere değinerek şunları kaydetti:

"Doski Vadimiz her mevsim ayrı bir güzelliğe ve berekete ev sahipliği yapıyor. Bu yıl cevizde gerçekten çok tarihi bir bolluk yaşıyoruz. Ancak bu rekoltenin ardında en büyük pay, her zaman olduğu gibi cefakar ve emekçi kadınlarımıza aittir. Onların bu zorlu süreçteki gayreti her türlü övgünün üzerindedir. Tüm üreticilerimize ve emekçi kadınlarımıza kolaylıklar diliyor, bereketli bir sezon temenni ediyorum."

Kaynak: İHA
YüksekovaEkonomiHakkariYaşamSon Dakika

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