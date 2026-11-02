Yüksekova'da Suüstü köyündeki 2 değirmende kışlık un öğütümü 20 gündür sürüyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Suüstü köyündeki 2 değirmende kışlık un öğütümü 20 gündür sürüyor

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Yüksekova\'da Suüstü köyündeki 2 değirmende kışlık un öğütümü 20 gündür sürüyor
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Yüksekova'ya 16 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyündeki 2 un değirmeninde kış hazırlığı yoğunluğu yaklaşık 20 gündür sürüyor. Hakkari merkez, ilçeler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, yazın hasat ettikleri buğday ve mısırı öğüterek kışlık un ihtiyacını karşılamak için değirmenlerde uzun saatler bekliyor; günde 50-300 torba öğütüm yapılıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yaz aylarında hasat ettikleri buğday ve mısırları öğütmek için un değirmenlerinin yolunu tutuyor. Değirmenlerde yoğunluk yaşanırken, işletmeciler bu yıl yağışların etkisiyle ürün veriminin iyi olduğunu belirtti.

Yüksekova'ya 16 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyünde bulunan 2 un değirmeninde kış hazırlıklarının yoğunluğu yaşanıyor. Hakkari merkez, ilçeler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, yaz aylarında hasat ettikleri buğday ve mısırları öğüterek kışlık un ihtiyaçlarını karşılıyor. Kış mevsimi öncesinde ürünlerini öğütmek isteyen vatandaşlar, değirmenlerde uzun saatler bekliyor.

Suüstü Un Değirmeni işletmecisi Şivan Oğuz (40), mesleği dedesi ve babasından devraldığını belirterek, yaklaşık 25 yıl önce suyla çalışan değirmeni, su kaynaklarının azalması nedeniyle elektrikli sisteme dönüştürdüklerini söyledi. Yaklaşık 20 gündür yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Oğuz, "Burada vatandaşların buğdaylarını ve mısırlarını öğütüyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Kasım ayının ilk günlerindeyiz. Hakkari merkez ve ilçelerinden çiftçilik yapan vatandaşlar kışlık buğday ve mısırlarını buraya getiriyor. Kış bastırmadan ürünlerini öğütmeye çalışıyorlar. Bu yıl özellikle mısır ununa ilgi daha fazla. Günde 50 ile 300 torba arasında öğütüm yaptığımız oluyor. Buğdayın tenekesini 40 TL'ye öğütüyoruz. Ücret olarak 10 tenekeden 1 teneke un alıyoruz. Mısır öğütmenin tenekesi ise 100 TL. Yağışların da etkisiyle vatandaşlar ürünlerini bir an önce öğütüp kış hazırlıklarını tamamlamak istiyor." dedi.

Temo Oğulları Un Değirmeni işletmecisi Nejdet Ereli (48) ise babasından devraldığı mesleği sürdürdüğünü belirterek, kış hazırlıkları nedeniyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 40 yıldır vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Ereli, "Yaz kış sürekli değirmenin başındayım. Ailemin geçimini bu işle sağlıyorum. Kış hazırlıkları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 50 torba buğday öğütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da Suüstü köyündeki 2 değirmende kışlık un öğütümü 20 gündür sürüyor - Son Dakika
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