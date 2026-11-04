Yüksekova'da kamyonet şarampole devrildi, sıkışan sürücü kurtarıldı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yüksekova'da kamyonet şarampole devrildi, sıkışan sürücü kurtarıldı, 3 kişi yaralandı

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Yüksekova\'da kamyonet şarampole devrildi, sıkışan sürücü kurtarıldı, 3 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kamışlı köyü yolunda kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kamışlı köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 BPA 06 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
YüksekovaİtfaiyeHakkariGüncelSon Dakika

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