Hakkari Yüksekova'da kumar binasına operasyon düzenlendi, işletmeye ceza kesildi - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da kumar binasına operasyon düzenlendi, işletmeye ceza kesildi

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Hakkari Yüksekova\'da kumar binasına operasyon düzenlendi, işletmeye ceza kesildi
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Yüksekova'da bir binada kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine iş yeri sahibi ve çalışan hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayanlara idari para cezası verilirken işletmeye tütün ve diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle de idari yaptırım uygulandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen binaya operasyon düzenlendi.

Yüksekova ilçesinde kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler devam ediyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında bir binada kumar oynatıldığı tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında iş yeri sahibi ve çalışan hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı belirlenen şahıslara ise Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, işletmede kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesine ilişkin mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari yaptırımlar uygulandı. İşletmenin faaliyetleri sırasında tespit edilen diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle de ilgili kurumlarca idari işlemler gerçekleştirilerek para cezaları uygulandı.

Kaynak: İHA
OperasyonYüksekova3. SayfaHakkariGüncelSon Dakika

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