Hakkari Yüksekova'da kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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Hakkari Yüksekova\'da kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde İnanlı köyü kavşağında yağmurun etkili olduğu bölgede otomobil kontrolden çıkarak önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnanlı köyü kavşağında meydana geldi. Erkan Güneş ve Vedat Karaman'ın içinde bulunduğu 05 AV 099 plakalı otomobil, yağmurun etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak, önünde giden 30 AAK 626 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Güneş ve Karaman ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YüksekovaHakkariGüncelSon Dakika

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