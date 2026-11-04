Dönüş yapılan köylerde dağlar yarılarak yeni yollar açılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1991 yılında boşaltılan Dağlıca köyünün Irak sınırındaki Üçkardeş mezrası başta olmak üzere 11 mezraya dönüşlerin başlamasıyla birlikte devlet yatırımları kapsamında dağlar yarılarak yol yapımına başlandı.

İran sınırında 35 yıl önce boşaltılan 11 yerleşim yerine yeniden dönülürken, köy sakinlerinin yol talepleri üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Yazılı ve Dağlıca köylerine bağlı 11 yerleşim yerinin yol yapım çalışmaları için düğmeye basıldı. Dik yamaçlı ve zorlu bir coğrafyaya sahip bölgede 2 kilometrelik yeni yol çalışması başlatıldı.

Bölgeye giden AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, vatandaşlarla bir araya gelerek zorlu bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve ekipten bilgi aldı. İl Başkanı Zeydin Kaya, "Irak sınırına yakın bir yerdeyiz. Vatandaşlarımız 90'lı yıllarda, 1990'dan 1994'e kadar yaşanan olaylar nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalmıştı. Şimdi elhamdülillah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz artık geçmişi geçmişte bıraktık. Kardeşliği, sevgiyi ve hep beraber huzurlu bir geleceği yaşamak adına yeni bir sayfa açmış bulunmaktayız. Dolayısıyla köylerimize dönüyor, yollarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse, valimizin talimat ve takdirleriyle Yazılı köyü ve bağlı grup köylerimiz olan tam 11 yerleşim yerinin yolunu, sıra dağları kırmak suretiyle adım adım açacağız. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Burası nispeten sıcak bir bölge olduğu için kış aylarında da çalışma imkanımız var; bu nedenle yol yapım çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Köy sakinlerinden Barış Algur ise 30-40 yıl aradan sonra köylerine yeniden kavuştuklarını ve yollarının yapılmaya başlandığını belirterek, "Neredeyse 3-4 kilometrelik yolumuz tamamlanıyor. Bütün zor imkanlara rağmen, bu kayalıkların altında devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Hakkari Valimizden, kaymakamımızdan, özel idare yetkililerinden Allah hepsinden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Bu millet ve halk size minnettardır. Zor kısmı olan 4-5 kilometrelik kısım zaten geride kaldı, bundan sonrası doğrudan Irak sınır hattıdır. Köylerimizin toprakları çok verimli, imkanlarımız geniş; hayvancılık ve tarım açısından büyük bir potansiyele sahip. Yeniden köylerimize dönerek tarım ve hayvancılığa başlamak istiyoruz. Bölgemizin nüfusu aslında yaklaşık 12-13 bine yayılıyor. Bütün vatandaşlarımız geçmişte büyük mağduriyetler yaşadı. Temennimiz, bu yolun bir an önce tamamlanması, herkesin köyüne dönmesi ve eski günlerdeki gibi geçimini sağlamasıdır" diye konuştu.