Mustafa Destici\'den şehit Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Yüksekova'da hudut geçişine müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Yusuf Sait Ünlü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişine müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve necip milletimize başsağlığı-sabır diliyorum. Rabbim şehidimizin makamını ali, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.