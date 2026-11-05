Hakkari Yüksekova'da kamyonun altına giren otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da kamyonun altına giren otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Hakkari Yüksekova\'da kamyonun altına giren otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Hakkari Yüksekova\'da kamyonun altına giren otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, birinin hayati tehlikesi sürüyor, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İpek Yolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 05 AV 099 plakalı otomobile, 30 AKK 626 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomritteki E.G., D.K. ve V.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
YüksekovaOtomobil3. SayfaİtfaiyeHakkariGüncelSon Dakika

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