Hakkari Yüksekova\'da kaygan yolda devrilen kamyonette 3 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'da kaygan yolda devrilen kamyonette 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kamış ile Karlı köyleri arasındaki yolda kayganlaşan zeminde kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kamış ile Karlı köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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