Yüksekova'da İran sınırında kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yüksekova'da İran sınırında kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksekova\'da İran sınırında kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksekova\'da İran sınırında kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı
Haber Videosu

Yüksekova'da yoğun kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı; İran sınırındaki Onbaşılar köyü Meşkan Tepe mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler karla mücadele ekiplerine haber verdi, ekipler tuzlama ve yol açma çalışması başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bölgede son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. İran sınırında bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Meşkan Tepe mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücüler, yolun ulaşıma açılması ve tuzlama çalışması yapılabilmesi için karla mücadele ekiplerine haber verdi.

Bölgede ekipler çalışma için harekete geçti.

Kaynak: İHA
Yüksekova3. SayfaHakkariGüncelYaşamİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
15:34
Süper Lig’de durdurulamayan düşüş Üst üste 8. yenilgi
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:47:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Yüksekova'da İran sınırında kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android