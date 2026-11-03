Yüksekova'da jandarma, Suüstü'deki okullarda öğrenci ve öğretmenlere eğitim verdi - Son Dakika
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Yüksekova'da jandarma, Suüstü'deki okullarda öğrenci ve öğretmenlere eğitim verdi

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Yüksekova\'da jandarma, Suüstü\'deki okullarda öğrenci ve öğretmenlere eğitim verdi
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Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suüstü'deki ortaokulda öğrencilere güvenli internet ve siber zorbalık, öğretmenlere bağımlılıkla mücadele semineri verdi. Eğitimlerle öğrencilerin güvenli dijital yaşam sürmesi, öğretmenlerin farkındalığının artırılması amaçlandı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suüstü Yatılı Bölge Ortaokulu ve Suüstü İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere güvenli internet ve siber zorbalık, öğretmenlere ise bağımlılıkla mücadele konularında eğitim semineri verildi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir dijital yaşam sürmelerini sağlamak, öğretmenlerin ise bağımlılıkla mücadele konusundaki farkındalıklarını artırmak amaçlandı. Eğitimler kapsamında öğrencilere "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri", "Güvenli İnternet Kullanımı" ve "Siber Zorbalık" konuları aktarılırken, öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Kaynak: İHA
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