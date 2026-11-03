Yüksekova\'da arıcıların kovanlarını Murat İnan öncülüğündeki ekipler sayıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arıcılık faaliyetlerinin yerinde takibi ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla başlatılan arılı kovan tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki üreticiler bizzat ziyaret edilerek kovan sayımları ve gerekli kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki üreticilerin destek süreçlerinden eksiksiz yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin daha verimli hale gelmesi için saha çalışmalarının planlanan program dahilinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.