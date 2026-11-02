Hakkari Yüksekova'da kafe, restoran ve marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Yüksekova'da kafe, restoran ve marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova\'da kafe, restoran ve marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Yüksekova'da kafe, restoran, kasap ve zincir marketlere yönelik denetimde fiyat etiketleri ile raf-kasa fiyatları incelendi. Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin kontrollerinde mevzuata aykırı durumlar tespit edildi, işletmelere bilgilendirme yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yüksekova ilçesinde tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla kafe, restoran, kasap ve zincir marketlere yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Hakkari Ticaret İl Müdürü Nurettin Fırat da katıldı. İlçe genelinde yapılan kontrollerde işletmelerin satışa sunduğu ürünlerin fiyat etiketleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, fiyat tarifeleri ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik uygulamalar incelendi. Ayrıca işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesinin yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verildi.

Hakkari Ticaret İl Müdürü Nurettin Fırat, denetimlerin tüketici haklarının korunması, piyasada şeffaflığın sağlanması ve işletmelerde mevzuata uyum bilincinin geliştirilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Fırat, amaçlarının yalnızca mevzuata aykırılıkları tespit etmek olmadığını, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini önlemek ve ticari hayatta güven ortamını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kentte denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
YüksekovaHakkariEkonomiZabıtaGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Eksi 2,8 derece İşte Türkiye’nin en soğuk yeri Eksi 2,8 derece! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü Yaşam mücadelesi veriyor 23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor
Nereden nereye Sana ne oldu böyle Süle Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek İşte il olmaya aday 19 ilçe Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı Tek bir şartı var Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var
14:00
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
13:26
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:20
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 14:11:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da kafe, restoran ve marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android