Hakkari Yüksekova\'da kafe, restoran ve marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yüksekova ilçesinde tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla kafe, restoran, kasap ve zincir marketlere yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Hakkari Ticaret İl Müdürü Nurettin Fırat da katıldı. İlçe genelinde yapılan kontrollerde işletmelerin satışa sunduğu ürünlerin fiyat etiketleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, fiyat tarifeleri ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik uygulamalar incelendi. Ayrıca işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesinin yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verildi.

Hakkari Ticaret İl Müdürü Nurettin Fırat, denetimlerin tüketici haklarının korunması, piyasada şeffaflığın sağlanması ve işletmelerde mevzuata uyum bilincinin geliştirilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Fırat, amaçlarının yalnızca mevzuata aykırılıkları tespit etmek olmadığını, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini önlemek ve ticari hayatta güven ortamını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kentte denetimlerin devam edeceği bildirildi.