Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, 726 parsel sorununu Bakan Kurum'a taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, 726 parsel sorununu Bakan Kurum'a taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, 726 parsel sorununu Bakan Kurum\'a taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Bakan Kurum'u ziyaret ederek ilçenin gündemlerini ve planlanan projeleri görüştü. Görüşmede emsal transferi, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır çözüm bekleyen 726 parsel sorunu ele alındı; Bakanlıkla önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ilçenin öncelikli gündemlerini ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri görüştüğü belirtildi. Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri emsal transferi olurken, Başkan Bingöl, kasım ayı meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumunda yaptığı açıklamada, bu konuda önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirildi.

Tuzla'da yapılması planlanan projeleri Bakan Kurum ile değerlendirdiklerini belirten Bingöl, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bakan Kurum'a Tuzla'ya gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede ele alınan bir diğer başlık ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır çözüm bekleyen 726 parsel sorunu oldu. Binlerce vatandaşı ilgilendiren mülkiyet ve kentsel dönüşüm belirsizliğinin giderilmesi amacıyla Bakanlıkla yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
Mimar SinanBingölGüncelTuzlaEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:45:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, 726 parsel sorununu Bakan Kurum'a taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android