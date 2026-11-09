Kütahya'da Pekmez Pazarı Caddesi'nde cephe yenileme Valilik finansmanıyla sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'da Pekmez Pazarı Caddesi'nde cephe yenileme Valilik finansmanıyla sürüyor

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Kütahya\'da Pekmez Pazarı Caddesi\'nde cephe yenileme Valilik finansmanıyla sürüyor
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Kütahya Valiliği finansmanıyla yürütülen Pekmez Pazarı Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Esnaftan ücret alınmadan yapılan projede binaların tarihi dokusuna uygun yenilenmesi ve ticari hayatın canlandırılması hedefleniyor.

Kütahya'nın tarihi ve ticari merkezlerinden Pekmez Pazarı Caddesi'nde başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları devam ediyor. Kütahya Valiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, cadde üzerindeki binaların tarihi dokusuna uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor.

Kütahya'da tarihi ve ticari dokusuyla öne çıkan Pekmez Pazarı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Kütahya Valiliği tarafından maliyeti karşılanan Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yapım İşi kapsamında, cadde üzerindeki binaların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında binaların çatı imalatları, su ve ısı yalıtımları, cephe sıva işlemleri, üst kat pencere yenilemeleri, mevcut tabelaların sökülerek yenilerinin yapılması ve dükkan cephelerinin düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

Kütahya Valisi Musa Işın, Pekmez Pazarı Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında cadde esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Işın, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Esnaftan herhangi bir bedel alınmadan gerçekleştirilen proje ile Pekmez Pazarı Caddesi'nin tarihi kimliğinin korunması, estetik görünümünün iyileştirilmesi ve ticari hayatın canlandırılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin tarihi ve kültürel değerinin artırılarak Kütahya'nın kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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