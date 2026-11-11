Bodrum Belediyesi 24 taşınmaz için 30 Kasım'da 5 yıllık kiralama ihalesi yapacak - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi 24 taşınmaz için 30 Kasım'da 5 yıllık kiralama ihalesi yapacak

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Bodrum Belediyesi 24 taşınmaz için 30 Kasım\'da 5 yıllık kiralama ihalesi yapacak
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Bodrum Belediyesi, mülkiyetindeki 24 taşınmazı 5 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor. 30 Kasım Pazartesi Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak ihalelere başvurular 27 Kasım Cuma saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, mülkiyetinde ve hüküm ve tasarrufunda bulunan 24 taşınmazı 5 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkaracak. Açık teklif usulüyle yapılacak ihaleler, 30 Kasım Pazartesi günü Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi, tasarrufunda bulunan 24 taşınmaz için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkacak. 30 Kasım Pazartesi günü Herodot Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) gerçekleştirilecek ihaleler, saat 09.00'da başlayacak ve gün boyunca ilan edilen program doğrultusunda devam edecek.

Başvuru dosyalarının en geç 27 Kasım Cuma günü saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekiyor. Manav, balık ve deniz ürünleri satış yeri, aktar, kuyumcu, kahvehane, santral binası, kantin, dükkan/işyeri ve elektrikli araç şarj istasyon yeri gibi farklı kullanım alanlarına sahip taşınmazlar; Türkkuyusu, Çarşı, Akyarlar, Gümüşlük, Gündoğan, Bitez, Konacık, Yalıkavak, Turgutreis, Müskebi mahallelerinde bulunuyor.

İhaleye ilişkin başvuru koşulları, istenen belgeler ve taşınmazların detaylı özelliklerine https://www.bodrum.bel.tr/ihale.php'id=485 adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA
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