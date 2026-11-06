Kayseri Melikgazi'de kentsel dönüşümde bazı yapılara 28 günlük tahliye süresi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de kentsel dönüşümde bazı yapılara 28 günlük tahliye süresi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi\'de kentsel dönüşümde bazı yapılara 28 günlük tahliye süresi verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri Melikgazi'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bazı yapıların tahliyesi için ilan yoluyla tebligat yapıldı. 3 Kasım 2026'dan itibaren 28 takvim günü süre verildi, sürede boşaltılmazsa kolluk yardımıyla tahliye ve yıktırma yapılabileceği belirtildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde (Sur İçi-Camikebir) kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı yapıların tahliyesi için ilan yoluyla tebligat yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, belirlenen yapıların 28 takvim günü içerisinde boşaltılması istendi.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan tahliye ilanında, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve riskli alan olarak belirlenen bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde (Sur İçi-Camikebir) bulunan 2,22 hektarlık alanın, 5 Ocak 2021 tarihli ve 2021/3356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan ilan edildiği, kararın 6 Ocak 2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

3 Kasım'dan itibaren 28 gün süre verildi

İlanda 3 Kasım 2026 tarihinden itibaren 28 takvim günü içerisinde söz konusu yapıların insan ve eşyalardan arındırılarak tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi. Belirtilen süre içerisinde tahliyenin gerçekleştirilmemesi durumunda ise 6306 sayılı Kanun'un 6/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kilitli kapıların açılması veya açtırılması da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemlerin gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin yardımıyla gerçekleştirileceği ifade edildi. Söz konusu yapıların kayıtlarda Cumhuriyet Mahallesi, 1558 ada, 25 ve 26 numaralı parsellerde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiKayseriGüncelEmlakYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:14:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de kentsel dönüşümde bazı yapılara 28 günlük tahliye süresi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android