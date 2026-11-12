Karabük'te Ali Osman Ünal yapı güvenliği için kullanım ömrü boyunca denetim istedi - Son Dakika
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Karabük'te Ali Osman Ünal yapı güvenliği için kullanım ömrü boyunca denetim istedi

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Karabük\'te Ali Osman Ünal yapı güvenliği için kullanım ömrü boyunca denetim istedi
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İnşaat Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ali Osman Ünal, oda üyeleri adına yapı güvenliği ve mühendislerin mesleki sorunlarına dikkati çekti. Ünal, bağımsız yapı denetiminin güçlendirilmesini isterken katılımcılar balonları gökyüzüne bıraktı.

İnşaat Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ali Osman Ünal, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Kemal Güneş Caddesi'nde bir araya gelen oda üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ünal, mühendislerin ekonomik ve mesleki problemlerine dikkati çekti.

Güvenli yapılaşma için bağımsız yapı denetiminin güçlendirilmesini, her şantiyeye bir şef görevlendirilmesini ve binaların düzenli kontrol edilmesini istediklerini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Yapılar yalnızca inşa edilirken değil, kullanım ömürleri boyunca da denetlenmesini sağlayacak periyodik yapı kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Yapı kayıt belgesi bulunan yapıların durumu tapu kayıtlarında açıkça görülebilmeli, yurttaşların satın alacakları, kiralayacakları veya yaşadıkları yapıların güvenliğine ilişkin bilgilere erişim hakkı güvence altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Katılımcılar, açıklamanın ardından ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA
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