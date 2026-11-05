Pendik\'te 2 bin 28 bağımsız bölüm için kura Bakan Kurum\'un katılımıyla çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla yürütülen Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un ecdattan kalan büyük bir emanet, Pendik'in ise Aydos'un eteklerinden Marmara'nın kıyısına uzanan emeğin, üretimin ve komşuluğun şehri olduğunu belirtti.

Pendik'te bugüne kadar farklı mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini aktaran Kurum, "Kaynarca'da dönüşümün önünü açtık, Çınardere'de riskli yapıları kaldırdık, Doğu, Batı, Fevzi Çakmak ve Yenişehir mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürdük. Pendik Millet Bahçemizi ilçemize kazandırdık. TOKİ'mizden İlbankımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan Emlak Konutumuza kadar bütün kurumlarımızla Pendik'in yanında olduk." dedi.

Kurum, bugün Dumlupınar ve Orta mahallelerinde bu hizmet zincirine yeni bir halka eklediklerini ifade ederek, "45 blokta 1747 konut ve 281 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 28 bağımsız bölümün kuralarını çekiyoruz." diye konuştu.

Burla Biraderler Korusu millet bahçesine dönüştürülecek

Pendik'in Batı Mahallesi'nde uzun süredir beklenen bir müjdeyi de paylaşan Kurum, ilçenin merkezindeki 23 bin metrekarelik Burla Biraderler Korusu'nda şahıs mülkiyetlerinin kamulaştırıldığını ve tapu tescillerinin tamamlandığını bildirdi.

Kurum, "Böylece mülkiyet sorununu kökten çözdüğümüz bu eşsiz doğa mirasını, Pendik Merkez Millet Bahçesi olarak tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı yemyeşil bir yaşam alanına dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olası bir İstanbul depremi milli güvenlik sorunudur"

İstanbul'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının arkasındaki en büyük gerekçenin deprem olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bize 'Şu gün, şu saatte geliyorum.' demiyor, takvim göndermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmak. Hep söylüyoruz, olası bir İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunudur ve yegane çözüm yolu kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm hem ülkemizin hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünü tamamladık, 291 bin bağımsız bölümde çalışmalarımız sürüyor."

Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların desteğinin önemine işaret eden Kurum, "Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için her adımı attık. İşte 'Yarısı Bizden' kampanyamız. Bu projemizle evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz. Bugün sadece 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 545 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Yani sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, hiçbir vatandaşın normalde bu sene bitecek bu büyük destekten mahrum kalmaması için kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattıklarını bildirdi.

"Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda 455 bin konutu bitirdik"

Kentsel dönüşümde ısrarcı olmalarının nedeninin geçmişte yaşanan büyük depremler ve kayıplar olduğunu dile getiren Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini, milyonlarca insanın evini kaybettiğini hatırlattı.

Depremlerin ardından bölgede hızlı inşa süreci başlattıklarını anlatan Kurum, şunları söyledi:

"15'inci günde ilk temelleri attık, 45'inci günde ilk evlerimizi teslim ettik. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda 455 bin konutu bitirdik, anahtarlarını kardeşlerimize verdik. Bunu milletimizle birlikte başardık. Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, muazzam bir koordinasyon, 200 bin işçimizin gece gündüz demeden gayretli çalışmasıyla tarihi bir başarıya imza attık."

Kurum, "Bunu gururla söylüyorum çünkü biliyorum ki dünyaya örnek olacak bir ölçekte 'Asrın İnşası' adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. İşte İstanbul'da da bu büyük dönüşümü benzer acıları yaşamadan gerçekleştirelim istiyoruz. Bunun için dönüşümde ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut

Sosyal konut projeleriyle de şehirleri güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut ürettiklerini söyledi.

"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında İstanbul'a 100 bin sosyal konut ayrıldığını ve inşaatların sürdüğünü aktaran Kurum, İstanbul'da ilk kez başlatılan kiralık konut uygulamasına ilişkin de bilgi verdi.

Kurum, TOKİ'nin ev sahibi olacağı kiralık konutlar için başvuruların alındığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki ay ilk 1071 kiralık konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edeceğiz. 12 ilçemizde toplamda 15 bin konutu kiralayacağız." dedi.

Bu projeyle daha fazla vatandaşı sağlam konutlarla buluşturmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kurum, "Bu projeyle de binlerce vatandaşımızı daha sağlam konutlarla buluşturacak, zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutacağız." diye konuştu.

"COP31'de 102 devlet ve hükümet başkanını ağırlayacağız"

Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'da dünyanın en büyük iklim zirvesine ev sahipliği yapacaklarını belirten Kurum, "102 devlet ve hükümet başkanı, 300'den fazla bakan Antalya'ya gelecek. 1,5 milyon misafir ağırlayacağız. Tüm misafirperverliğimizle konuklarımıza eşlik edecek, ülkemizin her anlamdaki tecrübesini, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta barıştan yana olan diplomasisiyle birleştirerek tüm dünyaya bir kez daha ilham olacağız." ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerine yüzde 60 indirim ve 180 ay vade

Konuşmasının sonunda projenin hayata geçirilmesi sürecinde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan herhangi bir ilave maliyetin vatandaşlara yansıtılmayacağını belirten Kurum, hak sahiplerine ödeme koşullarına ilişkin müjde verdi.

Projenin başlangıcında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte vatandaşların daha güvenli ve huzurlu konutlarda yaşaması için irade ortaya koyduklarını anlatan Kurum, yaşanan depremlere ve süreçte karşılaşılan sıkıntılara rağmen verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sözleşme kapsamında maliyetler üzerinden yapılması planlanan yüzde 40'lık indirimin yüzde 60'a çıkarıldığını açıklayan Kurum, "Buradaki gecikmeden kaynaklı hiçbir ilave maliyeti vatandaşımıza getirmeyeceğiz." dedi. Kurum, vatandaşların ödemesi gereken tutarın normalde 2,5 milyon lira olduğunu belirterek, vatandaşlara "180 ay vadede aylık 10 bin lira taksitle borçlarınızı ödeyeceksiniz." diye seslendi.

Hak sahiplerine yeni konut ve iş yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, tüm vatandaşların yeni yuvalarında huzurla oturmasını temenni eden Bakan Kurum, hak sahiplerine konutların teslimatının gelecek hafta başlayacağını bildirdi.

"Belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 41'ini yatırımlara ayırdık"

Projenin paydaşlarından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 41'ini yatırımlara, yüzde 8'ini sosyal yardımlara ayırdıklarını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarını Bakanlıkla işbirliği içinde sürdürdüklerini ifade etti.

Orta ve Dumlupınar mahallelerindeki dönüşümün 2019'daki seçim çalışmaları sırasında gündeme geldiğini aktaran Cin, o dönemde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Cin, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a Pendikliler adına teşekkürlerini sundu.

İlk kurayı Bakan Kurum çekti

Törene, Vali Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bakanlık bürokratları ve hak sahipleri de katıldı.

İlçe müftüsünün yaptığı duanın ardından depreme dayanıklı yapıları ve sosyal donatı alanlarıyla tamamlanan projenin birinci etabındaki 2 bin 28 bağımsız bölümün hak sahipleri, Beyoğlu 5. Noteri huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. İlk kurayı hak sahibi adına Bakan Kurum çekti.