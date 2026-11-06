Turgutlu Belediyesi vergi ikinci taksitinin son tarihini 30 Kasım olarak açıkladı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan ilan reklam, emlak, çevre ve temizlik vergilerinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Mükellefler, ödemelerini 30 Kasım'a kadar belediye veznelerinden veya e-Belediye sistemi üzerinden yapabilecek.

Turgutlu Belediyesi, 2026 yılı ilan reklam, emlak, çevre ve temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin vatandaşlara hatırlatmada bulundu. Konut, arsa ve iş yeri mükelleflerini ilgilendiren vergilerin ikinci taksit ödeme süreci devam ederken, son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi olarak açıklandı. Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediyenin farklı noktalarında bulunan vezneler hizmet verecek.

VERGİ ÖDEMELERİ ÜÇ FARKLI NOKTADAN YAPILABİLECEK

Vergi mükellefleri, ödemelerini Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası ile Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde bulunan hizmet noktalarındaki veznelerden 08.30-17.15 saatleri arasında gerçekleştirebilecek. Belediyeye gitmeden işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar ise 'https://ebelediye.turgutlu.bel.tr/ebelediye/' adresi üzerinden online ödeme imkanından yararlanabilecek.

Turgutlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vergi ödemelerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi ve vatandaşların işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilmeleri için ödemelerin son güne bırakılmaması yönünde çağrıda bulunuldu.