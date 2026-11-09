Gürsu Belediyesi Kent Meydanı projesinde 16 kuyuyla zemin etüdüne başladı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi Kent Meydanı projesinde 16 kuyuyla zemin etüdüne başladı

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Gürsu Belediyesi Kent Meydanı projesinde 16 kuyuyla zemin etüdüne başladı
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Gürsu Kent Meydanı projesinde PTT binasının taşınması ve yıkımının ardından inşaat hazırlıkları tamamlandı. Gürsu Belediyesi zemin kalitesini ölçmek için 16 adet 25 metrelik kuyu açacak, projenin 2027 yılı başında ihale sürecine girmesi bekleniyor.

Gürsu Kent Meydanı projesinde, uzun yıllardır devam eden kamulaştırma çalışmaları ve süreçler sonrası, PTT binasının da taşınmasının ardından, inşaat çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

Zemin etütleri ile zemin kalitesine bakılacak

550 hissedara kamulaştırma yapan Gürsu Belediyesi, sadece PTT binasının yıkımını yapabilmek için yeni bir bina alarak PTT'ye devrini gerçekleştirmişti. Yeni binaya taşınan PTT'nin eski binasının yıkımı da törenle yapılmıştı. Bu arada mimari tasarım sürecinin ilk ve en kritik hazırlık aşaması olan avan proje kısmı tamamlandı. Sondaj çalışmaları başlayan dev projede zemin etütleri yapılacak.

Dev projeye 16 adet 25 metrelik kuyudan bakılacak

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemen yanımızda tescilli bir bina olduğu için Anıtlar Kurulu'ndan da yapacağımız işin onayını almamız gerekiyordu. Zemin etüdü ve sondaj çalışmalarımız başladı. 16 adet 25 metrelik kuyu açarak zemine bakacağız. Zeminin kalitesini ölçeceğiz. Projemizde artık mimari kısmı tamamladık. Mühendislik kısmı için kolları sıvadık" dedi.

Projenin 2027 yılı başında ihale sürecine girmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
GüncelİnşaatEmlakYerelPTTSon Dakika

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