Bayrampaşa'da yıkım bitişikteki 4 katlı binada hasara yol açtı, bina tahliye edildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da yıkım bitişikteki 4 katlı binada hasara yol açtı, bina tahliye edildi

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Bayrampaşa\'da yıkım bitişikteki 4 katlı binada hasara yol açtı, bina tahliye edildi
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Bayrampaşa\'da yıkım bitişikteki 4 katlı binada hasara yol açtı, bina tahliye edildi
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İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü ve tedbir amacıyla tahliye edildi. Duvarında açılma üzerine panikleyen sakinler sokağa çıktı; gidecek yeri olmayanlar otellere yerleştirildi.

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkım sırasında bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. Hasar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan binanın bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. Zarar gören binanın duvarının bir kısmı açılırken bina sakinleri, panikleyerek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zarar gören binanın çevresinde zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından hasar alan 4 katlı bina tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısım akrabalarının evine giderken, gidecek yeri olmayanlar ise otellere yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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