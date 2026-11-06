Sayıştay, Adana Büyükşehir'in mezarlık alanlarını restorana dönüştürdüğünü belirledi - Son Dakika
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Sayıştay, Adana Büyükşehir'in mezarlık alanlarını restorana dönüştürdüğünü belirledi

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Sayıştay, Adana Büyükşehir\'in mezarlık alanlarını restorana dönüştürdüğünü belirledi
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Sayıştay'ın Adana Büyükşehir Belediyesi 2025 raporunda, imar planında mezarlık olarak belirlenen bazı alanların restoran ve kafeterya gibi ticari alanlara dönüştürülerek kullandırıldığı tespit edildi. Belediye, işgallerin kaldırılması için süreç başlattığını bildirdi.

Sayıştay Başkanlığı'nın yayınladığı Adana Büyükşehir Belediyesi 2025 raporunda, imar planlarında "mezar alanı" olarak belirlenen bazı alanların restoran olarak kullandırıldığı tespit edildi.

Sayıştay Başkanlığı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'ni denetlediği 2025 yılı raporu yayınlandı. Birçok uygunsuzluğun, aykırılığın ve uyumsuzluğun yer aldığı raporda en dikkat çekici kısım ise belediyenin imar planlarında "mezar alanı" olarak belirlenen bazı alanların restoran olarak kullandırılması oldu.

Rapora göre, "Yapılan incelemede; imar planında mezarlık olarak tespit edilen bazı alanların lokanta, kafeterya, tarımsal amaçlı alanlara dönüştürülerek ticari olarak faaliyette bulunan şahıs veya şirketlere kiralama ya da ecrimisil karşılığı kullandırıldığı görülmüştür" denildi.

Ayrıca raporda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin cevabında, işgallerin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatılmış olduğu ifade edildiği yazıldı.

"Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı davranılmış"

Raporun bir diğer dikkat çeken kısmında ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak anket hizmeti satın alındığı, temsil ağırlama, duyuru ve tanıtım, şenlik, etkinlik, kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle hediye ve eşantiyon adı altında milyonlarca liralık alım ve dağıtım yaptığı tespit edildi. "Ulaşım Memnuniyet Anketi Hizmet Alımı İşi" adı altında KDV hariç 8 milyon 250 bin liralık alımın yanı sıra 200 hediyelik çeyrek altın alımı yapıldığı, temsil ağırlama kapsamında takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat, fular alımı yapıldığı görüldü.

"Ödeme yapmayan kiracılarının sözleşmelerini feshetmemiş"

Öte yandan, rapora göre Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tahsili yapılmayan taşınmaz kira bedelleri bulunmasına rağmen 50 kiracısının sözleşmelerini feshetmediği ve kiracıların ihalelerden yasaklanması için gerekli işlemlerin yapmadığı belirtildi.

"Yol yapım işlerinde süreleri uzatmışlar"

Ayrıca raporun en dikkat çekici kısımlarından birisi de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım işlerinde verdiği süreler oldu. Özellikle kentin kuzeyinde yoğun kar ve yağmur yağışı olan Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ilçelerinde yol yapım işlerinde verilen sürelerin günlerce saptığı görüldü. Ayrıca, "Kozan ve İmamoğlu İlçelerine Sathi Kaplama Yapılması İşi"nde; hakediş ödemelerinin zamanında yapılmaması gerekçesiyle işin süresine etkisi ile ilgili ayrıntılı hesaplama yapılmadan gelişigüzel bir biçimde 497 gün uzatılması dikkat çekti.

"Misafirhane adı altında yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmeti verilmiş"

Ayrıca raporda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan "Kent Meydanı Misafirhanesi" adı altında yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmeti verildiği tespit edildi. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında olmayan idarenin hissedarı olduğu şirket personelinin idarede çeşitli birimlerde görev yaptığı raporda yer aldı.

"Görevlendirme yapılmadan Başkan Danışmanı atanmış'

Raporun bir diğer dikkat çekici kısmı ise herhangi bir görevlendirme yapılmadan, belediye ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kişiye 'Başkan Danışmanı' adı altında belediyede bir oda ve sekreter tahsis edilmesi dikkat çekti. Sayıştay Başkanlığı, şahıslara tahsis edilen oda ve sekretaryanın iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi, söz konusu uygulamaya izin veren sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti.

"Un numuneleri uygunsuz çıktı"

Ayrıca raporda, Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğüne bağlı ekmek fabrikalarında ekmek üretimine esas olarak gerçekleştirilen un alımı ihalelerinin uygulamasında teknik şartnamelere ve sözleşmelere aykırı uygulamalar tespit edildiğine yer verildi. Detaylar ise belediyenin ekmek için unları aldıktan sonra sedimantasyon için belirlenen değerin en az 34 ml olması gerekirken 4 farklı günde teslim alınan un numunelerinin bu değerin altında olmasına rağmen herhangi bir tutanak düzenlenmeden teslim alındığı, teslim alınan unlardaki katkı maddeleri, bulaşanlar ve pestisit kalıntılarının Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygunluğuna ilişkin olarak herhangi bir belge olmadığı, işin son gününde yüklenicinin teslimatta gecikme yaşanacağından bahisle süre uzatımı talebine istinaden idarece 7 günlük süre uzatımı verildiği ve gecikme cezası uygulanmadığı tespit edildi.

Kaynak: İHA
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