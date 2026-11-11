Düzce güvenli yapılaşmayla depremlere dirençli kent oldu, nüfusu 415 bine ulaştı

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde kayıplar yaşayan Düzce, yeniden yapılanma sürecinde uygulanan yatay mimari, güvenli yapılaşma ve ekonomik kalkınma modelleriyle güven veren ve yaşamak için tercih edilen şehirler arasına girdi.

17 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde büyük yıkıma uğrayan kent, yaralarını sarmaya çalışırken yaklaşık üç ay sonra, 12 Kasım'da 7,2 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı. İki depremde Düzce'de 1115 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 836 kişi yaralandı.

Depremlerin ardından yapılan tespitlerde, 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yerini kapsayan 6 bin 666 binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı belirlendi. Ayrıca 10 bin 968 konut ve 2 bin 573 iş yerinin bulunduğu 5 bin 506 bina orta, 13 bin 70 konut ve 1606 iş yerinin bulunduğu 9 bin 433 bina ise hafif hasar gördü.

Depremlerin ardından hızlı şekilde göç veren, yaklaşık 140 bin kişilik nüfusa sahip kent, aradan geçen 27 yılda ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından uygulanan yatay mimari, güvenli yapılaşma ve sanayi odaklı ekonomik kalkınma modelleri sayesinde çekim merkezi haline geldi. Her yıl göç alan kent, 2025 verilerine göre nüfusunu 415 bine çıkardı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin ardından kentte yaşanan değişim, güvenli yapılaşma, kentsel dönüşüm ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentin deprem gerçeğini unutmadan gelişmeye, büyümeye devam ettiğini belirten Özlü, "Bugünkü konut stoku yüzde 75-80 oranında yenidir ve Düzce depremlere karşı dirençli bir şehir haline gelmiştir. Bugün Düzce'de yüzde 25 oranında eski konut stokumuz var. Bunları kentsel dönüşüm projelerimizle yenilemeye çalışıyoruz." dedi.

"2022'de 5,9 büyüklüğündeki depremde tek bir can kaybı yaşanmadı"

Özlü, devlet tarafından yapılan çalışmalar, deprem bilincinin artması ve sıkı denetimler sayesinde kentte deprem farkındalığı oluştuğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün Düzce tercih edilen, insanların güven duyduğu bir şehirdir. Deprem konusunda farkındalığı olan bir şehirdir. Biz devlet olarak, belediye olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak depremlerle ilgili bütün kuralları, bütün yönetmelikleri harfiyen uyguluyoruz. Bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Depremler konusunda Düzce'de yaşayanlarda ciddi bir farkındalık oluştu."

Özlü, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, 1999'dan 2022 yılına kadar alınan tedbirler sayesinde tek bir can kaybı yaşanmadığına dikkati çekti.

Vatandaşların deprem ve diğer doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi için çalışmaların artarak devam ettiğini bildiren Özlü, "Düzce'de bundan sonraki süreçte insanlarımızı, Düzce'de yaşayanları depremlere ve doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla kaynak, daha fazla zaman, daha fazla emek harcamamız gereken bir dönemin içindeyiz." diye konuştu.

Özlü, Düzce'deki kamu binalarının neredeyse tamamının 1999 depreminden sonra inşa edildiğine değinerek, üniversitelerden hastanelere, okullardan sağlık ocaklarına kadar birçok kamu binasının deprem sonrası dönemde yapıldığını ifade etti.

Düzce'nin ekonomik gelişimine de değinen Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzce depremin ardından 2004'te 'Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası' kapsamında teşvik bölgesine alındı. Bu süreçte Düzce'de 5 organize sanayi bölgesi kuruldu. Bugün OSB'lerde ve Düzce sanayisinde binlerce kişi çalışıyor. Sanayimiz Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 19'uncu iliyiz."