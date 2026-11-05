Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy, fahiş ilanların piyasayı bozduğunu söyledi - Son Dakika
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy, fahiş ilanların piyasayı bozduğunu söyledi

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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy, fahiş ilanların piyasayı bozduğunu söyledi
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy, fahiş ilanların piyasayı bozduğunu söyledi
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, ilan sitelerine vatandaşların girdiği yüksek fiyatlı ilanların piyasa dengesini bozduğunu dile getirdi. Atasoy, bu durumun emlakçıları ve gerçek değerinden gayrimenkulünü satmak isteyenleri olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, ilan sitelerinde vatandaşlar tarafından belirtilen emlak fiyatlarının sektörde rahatsızlık oluşturduğunu söyleyerek, "Vatandaşlar tarafından yüksek rakamlarla girilen ilanlar piyasa dengesini bozuyor" dedi.

Vatandaşların çoğu zaman ilan sitelerindeki fiyatları şanslarını denemek için girdiklerini söyleyen Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "İlan sitelerindeki fiyatlarla ilgili, vatandaşlarımızın girmiş olduğu ilanlarla ilgili meslektaşlarımızın rahatsızlıkları duyuluyor. Bu rahatsızlıkların başında ne var? Yeni sisteme, e-Devlet ilan doğrulama sistemine göre bazen vatandaşların birinci derece yakınları ilanları giriyorlar. Fakat bu ilanlarla ilgili sıkıntılarımız bizim şunlar; bazen fahiş fiyatlarla ilan giriyorlar. Tabir yerindeyse vatandaş giriyor ilana, diyor ki bir deneyelim şansımızı acaba yüksek mi, satabilir miyiz, satarsak ne olur ya da müşteri talebi çıkar mı gibi böyle ilanlara giriyorlar. İster istemez bu da bizim piyasamızı rahatsız ediyor. Burada meslektaşlarımızın girmiş olduğu ilanlarla ilgili de vatandaş diyor ki 'Sizin girmiş olduğunuz ilanlar yüksek.' Bu yüksek ilanlarla ilgili de alışveriş olmuyor. Yalnız bunlar vatandaşların talepleri oluyor. Bizim meslektaşlarımız elinden geldiği kadar bu fiyatlarla ilgili piyasa şartlarında rakamlar girmeye çalışıyorlar. Fakat vatandaşların, mülk sahiplerinin birinci derece akrabalarının girmiş olduğu ilanlarla ilgili bizde de rahatsızlık durumu söz konusu oluyor. Bu da piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Bu ister istemez bizi de olumsuz etkiliyor. Meslektaşlarımızın girmiş olduğu ilanlarla vatandaşın girmiş olduğu ilanlar arasında fark oluyor. Satıcı, bize yetki veren vatandaşlarımız bizi arıyorlar, diyorlar ki 'Benim bu dairem örnek verelim 3 milyon liraysa, diğer vatandaş 3.5 milyon girmiş.' Diyor ki 'Benimki ile o fiyat arasında fark var.' Bu da ister istemez vatandaşların fiyat yükseltmesine sebebiyet veriyor ve piyasayı olumsuz yönde etkilemiş oluyor" dedi.

"Rekabet ortamı fiyatın yükselmesine sebep oluyor"

Atasoy, vatandaşların girdiği ilanlardan dolayı fiyatların yükseldiğini söyleyerek, "Rekabet konusunda da bu vatandaş şimdi girmiş olduğu ilanları ya da meslektaşımıza vermiş olduğu yetkili ilanlarını elinden almaya çalışıyor. Bu da ister istemez fiyatın yükselmesine sebebiyet veriyor. İlan sitelerindeki ya da ilan portallarındaki ilanlar da bizleri rahatsız ediyor. Bu konuyla ilgili zaten Emlakçılar Odası olarak çalışmamız var. Üyelerimizin talepleri yönünde hareket ediyoruz. 4054 sayılı Rekabet Kanunu'na göre de ister istemez bu konularla ilgili rahatsızlığımız oluyor. Biz de bunu yetkili kurumlara Ticaret Bakanlığı nezdinde dile getirdik ve dile getirmeye de devam ediyoruz sözlü ve yazılı olmak üzere. Bu da ister istemez sahadaki meslektaşlarımızı ve gerçekten de gerçek değerinden gayrimenkulünü satmak isteyen vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor şu anda. Vatandaşlarımızın bire bir emlakçı meslektaşlarımızdan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü meslektaşlarımız piyasa reel fiyatlarıyla hareket ediyorlar. Elinden geldiği kadarıyla fahiş rakamda olan olan gayrimenkullerle ilgilenmemeye çalışıyorlar. Dediğim gibi elinden geldiği kadar meslektaşlarımız fiyat oranlarını dengede tutmaya çalışıyorlar. Meslektaşlarımızla çalışmaları yönünde tavsiyelerimiz olabilir vatandaşlarımıza" ifadelerini kullandı.

"Yer gösterme parası hakkında şikayet yok"

Son günlerde vatandaşların emlakçılar tarafından yer gösterme parası şikayeti duyumları olduğunu fakat Kayseri'de böyle bir durumun olmadığını söyleyen Atasoy, "Ayrıca son zamanlarda aldığımız duyumlara göre meslektaşlarımızın vatandaşlarımızdan yer gösterme ücreti talep ettiği konusunda şikayetler geliyormuş. Kayseri'mizde böyle bir şeyle biz karşılaşmadık bu zamana kadar. Zaten böyle bir durumda vatandaşlarımız bize de bildirebilirler, Ticaret Bakanlığı'na da bildirebilirler. Böyle bir durum söz konusu değil. Farklı illerde olabiliyor bu ama Kayseri'de böyle bir şeyle karşılaşmadık, bundan sonra da vatandaşlarımızın karşılaşmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiKayseriEmlakSon Dakika

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