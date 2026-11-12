Beyoğlu Sütlüce\'de inşaatın temelinde göçük oldu, 6 katlı bina tahliye edildi

Beyoğlu Sütlüce'de inşaatın temelinde göçük oldu, 6 katlı bina tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nun Sütlüce semtinde bulunan bir inşaat alanında, temel kazısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İnşaatın yakınında yer alan 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Beyoğlu Sütlüce'de inşaat alanının temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. İnşaatın yakınındaki 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: DHA
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