Yenişehir Kaymakamlığı tespit etti: Diyarbakır\'da kamuya ait meraya kaçak 20 villa inşa edilmiş

Yenişehir Kaymakamlığı tespit etti: Diyarbakır'da kamuya ait meraya kaçak 20 villa inşa edilmişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Yenişehir'de Kaymakamlığın denetiminde, Dokuzçeltik Mahallesi'ndeki kamuya ait 110 bin metrekarelik meranın üzerine kaçak olarak 20 villa yapıldığı belirlendi. Yerinde inceleme ve tespit işlemlerini tamamlayan ilgili birimler, kaçak yapılaşma için idari süreci başlattı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamuya ait 110 bin metrekarelik mera alanında kaçak inşa edilen 20 villa tespit edildi.
MERA ALANINA 20 VİLLA YAPILMIŞ
Yenişehir ilçesinde kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor. Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 villa yapıldığı belirlendi.
İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Kamuya ait mera alanındaki yapılaşmaya ilişkin gerekli idari işlemlerin başlatıldığı, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.
Kaçak yapılaşmayla ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.
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