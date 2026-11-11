Yenişehir Kaymakamlığı tespit etti: Diyarbakır\'da kamuya ait meraya kaçak 20 villa inşa edilmiş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamuya ait 110 bin metrekarelik mera alanında kaçak inşa edilen 20 villa tespit edildi.

MERA ALANINA 20 VİLLA YAPILMIŞ

Yenişehir ilçesinde kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor. Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 villa yapıldığı belirlendi.

İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kamuya ait mera alanındaki yapılaşmaya ilişkin gerekli idari işlemlerin başlatıldığı, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Kaçak yapılaşmayla ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.