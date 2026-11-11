Hatay Valisi Masatlı, Asi'nin doğusundaki kentsel çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Asi'nin doğusundaki kentsel çalışmaları değerlendirdi

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Hatay Valisi Masatlı, Asi\'nin doğusundaki kentsel çalışmaları değerlendirdi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında kurum temsilcilerinin katılımıyla Asi'nin doğusundaki kentsel alan çalışmaları toplantısı yapıldı. Toplantıda çalışmaların mevcut durumu, devam eden ve planlanan projeler ile öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Asi'nin Doğusu Kentsel Alan Çalışmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda Asi Nehri'nin doğusunda yer alan kentsel alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Bölgenin gelişimine yönelik devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler ele alındı.

Görüşmede bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: İHA
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