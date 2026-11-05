Bakan Kurum, Pendik'te 2 bin 28 bağımsız bölümün kurasında deprem vurgusu yaptı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Pendik'te 2 bin 28 bağımsız bölümün kurasında deprem vurgusu yaptı

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Bakan Kurum, Pendik\'te 2 bin 28 bağımsız bölümün kurasında deprem vurgusu yaptı
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Bakan Kurum, Pendik\'te 2 bin 28 bağımsız bölümün kurasında deprem vurgusu yaptı
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Pendik'te 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Kurum, depremin kentsel dönüşümle çözüleceğini vurguladı; hak sahipleri için yeni konutlar kura ile belirlendi.

PENDİK'te Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1'inci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hep söylüyoruz olası bir İstanbul depremi, bir milli güvenlik meselesidir ve yegane çözümü de kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm hem ülkemizin, hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür" dedi.

Pendik'te, Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Depreme dayanıklı yapıları ve sosyal donatı alanlarıyla hayata geçirilen projenin birinci etabında, hak sahipleri için yeni konutlar çekilen kura ile belirlendi.

'BU HİZMET ZİNCİRİNE YENİ BİR HALKA EKLİYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Dumlupınar ve Orta Mahallelerinde bu hizmet zincirine yeni bir halka ekliyoruz. 45 blokta İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan bin 747 konut ve 281 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 28 bağımsız bölümün kuralarını çekiyoruz. Aynı zamanda, sizlere ilçemizin tam kalbinde, Batı Mahallesi'nde yıllardır özlemle beklenen tarihi bir müjdeyi vermenin heyecanını da yaşıyoruz. Pendik merkezin en yoğun noktasında yer alan 23 bin metrekarelik Burla Biraderler Korusu'ndaki şahıs mülkiyetleri kamulaştırdık ve tapu tescillerini tamamladık. Böylece mülkiyet sorununu kökten çözdüğümüz bu eşsiz doğa mirasını, Pendik Merkez Millet Bahçesi olarak tüm hemşerilerimizin annelerimizin babalarımızın gençlerimizin nefes alacağı yemyeşil bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

'DEPREM BİZE 'ŞU GÜN, ŞU SAATTE GELİYORUM' DEMİYOR'

Bakan Kurum, "İstanbul'da yaptığımız her dönüşümün arkasında bize sorumluluğumuzu hatırlatan bir gerçek var. Deprem. Deprem bize 'Şu gün, şu saatte geliyorum' demiyor, takvim göndermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmak. Hep söylüyoruz olası bir İstanbul depremi, bir milli güvenlik meselesidir ve yegane çözümü de kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm hem ülkemizin, hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle, şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul'umuz için gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünü tamamladık, 291 bin bağımsız bölümde çalışmalarımız sürüyor. Özellikle bu noktada vatandaşımızın desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

'KOMŞULARINIZLA KONUŞUN, UZLAŞIN, DEVLETİMİZİN SUNDUĞU BU TARİHİ İMKANLARDAN FAYDALANIN'

Bakan Kurum, "Vatandaşımızı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kentsel dönüşüme teşvik etmek için her adımı attık. İşte Yarısı Bizden kampanyamız. Bu projemizle evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz. Bugün sadece Yarısı Bizden Kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 545 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Yani sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Tabii talep bu kadar büyük olunca bize de düşen bu kampanyayı devam ettirmekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği, hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek, süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün İstanbullu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Binanızın güvenliğinden şüphe duyuyorsanız beklemeyin. Komşularınızla konuşun, uzlaşın, devletimizin sunduğu bu tarihi imkanlardan faydalanın" ifadelerini kullandı.

'BİZİM SİYASETİMİZİN PUSULASI BELLİDİR'

Bakan Kurum, "Bizim siyasetimizin pusulası bellidir. Vatandaşımızın duası, milletimizin huzuru, devletimizin bekasıdır. Bu istikametten ayrılmayacağız. Zorluklar olacak, sıkıntılar yaşanacaktır. Nasıl ki bugüne kadar her zorlukta dimdik durduk, üstesinden geldik, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul için çalışacak, Türkiye için ter dökecek, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü yine sizlerle sürdüreceğiz" dedi.

'GECİKMEDEN KAYNAKLI İNDİRİMİ YÜZDE 60'A ÇIKARIYORUZ'

Bakan Kurum, "Buradaki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili de sizlere bir müjde vermek istiyorum. Tabii 2023 yılında tüm engellemelere rağmen biz bu projeyi yapacağız dedik ve sağ olsun Pendik Belediye Başkanımızla birlikte sizlerin daha güvenli, daha huzurlu bir şehirde, konutlarda, evlerde yaşamanız için bu iradeyi ortaya koyduk ve o günden sonra da kararlılıkla projemizi yürüttük. Evet, depremler oldu, bu süreçte birçok sıkıntılar yaşadık ama hamdolsun sözümüzü bugün tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki gecikmeden kaynaklı hiçbir ilave maliyeti vatandaşımıza getirmeyeceğiz. Bunu başta söylüyorum. Biliyorsunuz sözleşme gereği maliyetlerden yüzde 40 indirim yapacaktık ve kalanını vatandaşlarımız 180 ay vadede ödeyeceklerdi. Bu gecikmeden kaynaklı indirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz. Şu an maliyetlerden vatandaşımızın ödemesi gereken tutar normalde 2,5 milyon liraydı. Biz ortalama 1 milyon 900 bin liraya borçlandırmayı düşürüyoruz ve 180 ay vadede aylık 10 bin lira taksitle borçlarınızı ödeyeceksiniz. Hayırlı olsun diyorum, güle güle oturun diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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