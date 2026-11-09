Anayasa Mahkemesi önalımda rayiç bedel kuralını 4 üyenin karşı oyuyla iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Anayasa Mahkemesi önalımda rayiç bedel kuralını 4 üyenin karşı oyuyla iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anayasa Mahkemesi önalımda rayiç bedel kuralını 4 üyenin karşı oyuyla iptal etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Anayasa Mahkemesi, hisseli taşınmazlarda önalımda uygulanan rayiç bedel kuralını mülkiyet hakkına aykırı bularak 4 üyenin karşı oyuyla iptal etti. İptal 6 Ağustos 2027'de yürürlüğe girecek, o tarihe kadar eski davalar dahil rayiç bedel uygulanacak.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi'nin 6 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal kararını değerlendirdi. Doç. Dr. Gündoğdu, "Hisseli taşınmazda paydaşlardan biri payını ortakların dışında birine satarsa, diğer paydaşlar dava açarak bu payı kendileri alabilir. Bu hakka önalım, eski Kanun'daki ifadesiyle şufa hakkı diyoruz" dedi.

Rayiç bedel kuralının neden getirildiğini açıklayan Doç. Dr. Gündoğdu, "25 Aralık 2025'te yürürlüğe giren 7571 sayılı Kanun, yani 11'inci Yargı Paketi, önemli bir değişiklik getirdi. Buna göre payı almak isteyen paydaş, payı artık tapuda yazan satış fiyatını değil, mahkemenin belirleyeceği güncel piyasa değerini, yani rayiç bedeli ödeyecekti. Bu kural değişiklikten önce açılmış davalara da uygulanacaktı. Değişikliğin amaç, uygulamada sık karşılaşılan bir duruma son vermekti. Taşınmaz satışlarında taraflar, daha az tapu harcı ödemek için çoğu zaman tapuya gerçek satış bedelinin altında bir bedel yazıyor. Eski kurala göre önalım hakkını kullanan paydaşlar da tapuda yazan bu düşük bedeli ödeyerek payı alıcının elinden alabiliyordu. Sonuçta gerçekte yüksek fiyat ödemiş olan alıcı zarar ediyor, paydaş ise payı değerinin çok altında ediniyordu" diye konuştu.

Doç. Dr. Gündoğdu, "Eski kuralın alıcıyı mağdur ettiği tek durum bu değildi. Önalım davası satıştan uzun süre sonra açabiliyor, alıcı da mahkemeye yatırılan parayı ancak dava kesinleşince alabiliyordu. Bu yüzden tapuya gerçek fiyat yazan dürüst alıcı bile yıllar önce ödediği parayı enflasyon karşısında değer kaybetmiş olarak geri alabiliyordu. Rayiç bedel kuralı bu durumlarda alıcıyı korumayı amaçlıyordu. Ne var ki yeni kural da başka bir sorun doğurdu: Tapuya düşük bedel yazılmasının sorumlusu, çoğu zaman daha az tapu harcı ve vergi ödemek için bunu bilerek yapan satıcı ile alıcının kendisidir. Rayiç bedel kuralı, devlete düşük bedel bildiren alıcının, önalım davasında diğer paydaşlardan taşınmazın gerçek değerini almasının yolunu açtı. Öte yandan eski kural da kusursuz değildi: düşük bedel beyanından Devlet değil, payı değerinin altında alan paydaş kazançlı çıkıyordu. Kısacası iki kural da taraflardan birini diğerine karşı daha fazla koruyordu; kanun koyucu ise tercihini alıcıdan yana kullandı. Daha dengeli bir çözüm şu olabilir: Tarafların gerçekten ödediği bedel esas alınmalı, bu bedel aradan geçen süre için güncellenmeli ve düşük bedel beyanı ortaya çıktığında durumun vergi dairesine bildirilmelidir" ifadelerini kullandı.

'KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINDI'

Anayasa Mahkemesi kuralının neden iptal edildiği hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Gündoğdu, "Anayasa Mahkemesi bu kuralı mülkiyet hakkına aykırı buldu. Mahkemeye göre önalım hakkı kullanan paydaş, alıcının yerine geçer. Satışın şartları, özellikle de fiyat olduğu gibi korunmalıdır. Rayiç bedel kuralı ise satıcı ile alıcının anlaştığı fiyatı bir kenara bırakıyor ve onun yerine mahkemenin belirlediği fiyatı koyuyordu. Bu durumda alıcı, ödediğinden fazla para alırsa haksız kazanç elde edebiliyor, ödediğinden az alırsa zarara uğrayabiliyordu. Payı almak isteyen paydaş da ne kadar ödeyeceğini ancak davanın sonunda öğrenebiliyordu. Mahkeme bu nedenlerle taraflar arasında adil bir denge kurulmadığına karar verdi. Bu arada karar oyçokluğuyla alındı. Azınlıkta kalan 4 üye, rayiç bedelin her iki tarafı da koruyan bir yöntem olduğunu belirterek karşı oy kullandı" diye konuştu.

Doç. Dr. Gündoğdu, kararın sonuçlarını şöyle sıraladı:

"İptal hemen yürürlüğe girmiyor. Mahkeme kuralın birden ortadan kalkmasının hukuki bir boşluk yaratacağını belirtti ve iptalin 9 ay sonra 6 Ağustos 2027'de yürürlüğe girmesine karar verdi.

"Bu tarihe kadar mevcut kural geçerli. Önalım davalarında, eski davalar dahil olmak üzere, rayiç bedel uygulanmaya devam edecek.

"Kesinleşmiş kararlar etkilenmeyecek.

"İptal kararıyla önalımda payın bedelinin nasıl belirleneceğini ve mahkemeye nasıl yatırılacağını düzenleyen fıkraların tamamı yürürlükten kalkacak. Dokuz aylık süre, bu boşluğun yasal bir düzenlemeyle doldurulabilmesi için tanındı."

Kaynak: DHA
Anayasa MahkemesiAğustosGüncelEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:37:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi önalımda rayiç bedel kuralını 4 üyenin karşı oyuyla iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android