Kocaeli Gölcük\'te istinat duvarı çöktü, 1 villa zarar gördü, 4 villa boşaltıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 villanın bulunduğu sitenin istinat duvarının çökmesiyle bir villa zarar gördü, 4 villa tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökmenin ardından ayakta kalan duvarların da yıkılma tehlikesi taşıdığı görüldü.

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi 874. Sokak'ta bulunan 10 villanın bulunduğu sitenin istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle bir villa zarar görürken, olası tehlikelere karşı 4 villa boşaltıldı. İstinat duvarının yalnızca bir bölümünün çökmesiyle sınırlı kalmayan olayda, ayakta kalan diğer bölümlerin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sitedeki 10 villanın çevresinde bulunan istinat duvarlarının mevcut durumu, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini ortaya koydu.

"Duvarda su tahliye sistemi yapılmamış"

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Sedanur Tural, "Yıkılan istinat duvarı aslında bizim yıkılmasına şaşırdığımız bir duvar değil. Yaklaşık bir yıldır müvekkilimiz tarafından verilen bir hukuk mücadelesi var. Bu duvarda su tahliye sisteminin yapılmadığı müvekkilimiz tarafından fark ediliyor. Bunun üzerine bir bilirkişi raporu aldırılıyor, yani bir delil tespiti yaptırılıyor. Bu tespitten sonra belediyeye, inşaatın üst kotunda bulunan eğimli çalışmaları durdurmak amacıyla başvuru yapılıyor. Bu faaliyetlerin durdurulması, yıkılma tehlikesinin belediye tarafından da tespit edilmesi ve bununla alakalı sorumluların gerekeni yapması talep ediliyor" diye konuştu.

"Yağışlar duvara yük bindirdi"

Belediyenin bunun üzerine geçici olarak inşaat çalışmalarını durdurduğu ve denetim firmasından geoteknik rapor talep ettiğini söyleyen Tural, "Bu raporun sunulmasıyla birlikte artık bu rapor ne gibi sonuçlar doğuruyor, biz çok anlayamadık. Burada su tahliye sisteminin olduğu kanaati uyanarak inşaat çalışmalarının devamına karar veriliyor. Şu anda ilimizde yaklaşık bir aydır süregelen yoğun yağışların duvara yük bindirmesi ve su tahliye sisteminin de duvarda mevcut olmaması üzerine duvarın yıkımıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Tek tesellimiz bir can kaybının olmayışıdır"

Mevcut duvar üzerinde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve komşu parseldeki inşaat çalışmalarını sürdüren malikleri ve müteahhit firmayı konu alan yargılamanın devam ettiğini söyleyen Tural, "Bu yargılama neticesinde bizler tedbiren inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep ettik ve müvekkilin istinat duvarına müdahale yapılmasının menini talep ettik. Aynı zamanda hukuk mücadelesinde belediyeyi taraf göstererek inşaat çalışmalarının durdurulmasına verilen kararın, faaliyetin devamına ilişkin verilen kararın iptal edilmesini talep ettik. Şu anda yargılamamız, süreçlerimiz devam etmekte. Verilebilmiş bir yürütmeyi durdurma veya bir tedbir kararı maalesef yok. Daha doğrusu reddedilen bir ihtiyati tedbir kararı var. Bunu kanun yolu olarak istinaf mahkemelerine taşımış bulunmaktayız. Süreç bu şekilde devam ederken, yıkılmayacağı kanaatiyle tedbir taleplerimiz reddedilen istinat duvarı, 4 Kasım tarihinde bir bölümü, yine 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gecede de diğer bir bölümü büyük bir gürültüyle yıkılmıştır. Tek tesellimiz bir can kaybının olmayışıdır. Bu yıkım neticesinde de tedbir taleplerinin kararında bir neticeye varılacağı, bir değişikliğe gidileceği bizim de beklentimiz içerisindedir" ifadelerini kullandı.