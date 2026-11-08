Caprice Gold mağdurları Bayrampaşa'da kamulaştırma talebiyle eylem yaptı - Son Dakika
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Caprice Gold mağdurları Bayrampaşa'da kamulaştırma talebiyle eylem yaptı

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Caprice Gold mağdurları Bayrampaşa\'da kamulaştırma talebiyle eylem yaptı
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Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyeleri, Bayrampaşa'daki projenin önünde eylem yaparak binanın devlet tarafından kamulaştırılmasını talep etti. Mağdurların avukatı Süha Cansız, 11 yıldır hak aradıklarını ve Fadıl Akgündüz'ün 2 bin 504 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold Bayrampaşa projesine yatırım yaparak mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, haklarını alabilmek ve seslerini duyurabilmek amacıyla inşaatın önünde eylem yaptı. Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyeleri, binanın devlet tarafından kamulaştırılmasını talep etti.

Caprice Gold Bayrampaşa projesine yatırım yaptıktan sonra mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, haklarını geri alabilmek için bir araya geldi. Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyelerinin katıldığı eylemde, binanın mevcut durumuna ilişkin talepler dile getirildi. Mağdurların avukatı Süha Cansız, yaptığı açıklamada, 11 yıldır haklarını aramak için mücadele ettiklerini belirterek, "11 yıldır birlikte burada omuz omuza, bu binanın adeta bir kale gibi muhafaza edilmesine, savunulmasına çalıştık. Aynı zamanda yargı mücadelesini sonuna kadar götürerek Jet Fadıl'ın kurmuş olduğu bütün oyunları bozarak binamıza sahip çıktık. Malları kaçırarak başkalarının adına tapuladığı mallarla ilgili tapu iptal davalarını açarak kazandık. Başlangıçta, yıllardır Türk yargı sistemindeki uzun süren yargılama süreçlerinde suç işleyen kişilerin zaman aşımından istifade ederek beraat etmelerini engelledik. Jet Fadıl'ın 2 bin 504 yıl hapis cezası alması için mücadele ettik ve bu cezayı aldı. Şu anda tutuklu olarak bulunmaktadır" dedi.

"Burada her şeyimi kaybetmişim"

Mağdurlardan Talip Metehanoğlu ise, projeye yaptığı yatırım nedeniyle tüm birikimini kaybettiğini belirterek, binanın devlet tarafından kamulaştırılmasını istedi. Metehanoğlu, "Ne verilirse verilsin, onlarla hiçbir hesaba oturmadık. Ancak buranın devlet tarafından kamulaştırılmasını istiyoruz. Burada her şeyimi kaybetmişim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Fadıl AkgündüzCaprice GoldBayrampaşa3. SayfaGüncelEmlakSon Dakika

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