Elazığ'da 2023 depremlerinde yeni yapıların hasar görmesi güvenlik kaygısını artırdı - Son Dakika
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Elazığ'da 2023 depremlerinde yeni yapıların hasar görmesi güvenlik kaygısını artırdı

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Elazığ\'da 2023 depremlerinde yeni yapıların hasar görmesi güvenlik kaygısını artırdı
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Elazığ'da yeni konutların yapımı sürerken eski mahallelerdeki riskli yapıların durumu ve dönüşümün hızı tartışılıyor. 2023 depremlerinde yeni yapıların da hasar görmesi, güvenli konut ve yapı denetimine dair soru işaretlerini tekrar gündeme taşıdı.

Elazığ’da yeni konutlar yükselirken gözler şehrin eski yapı stokuna çevrildi. Riskli binaların tespiti, kentsel dönüşümün hızı ve vatandaşların güvenli konutlara erişimi, şehrin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Elazığ, deprem gerçeğini defalarca ağır bedeller ödeyerek yaşadı. Yaşanan depremlerin ardından şehirde binlerce konut yenilenirken, eski yapıların güvenliği konusundaki soru işaretleri de gündemden düşmedi.

 ESKİ BİNALAR İÇİN ENDİŞE BÜYÜYOR

Elazığ'ın eski mahallelerinde bulunan yapıların yaşı, fiziki durumu ve deprem dayanıklılığı yeniden tartışılırken, vatandaşlar, yaşadıkları binaların olası bir deprem karşısında nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

 ASIL SORU: RİSKLİ BİNALAR NE ZAMAN GÜVENLİ HALE GELECEK?

Elazığ'da deprem güvenliği konusunda artık yalnızca yeni konutların yapılması yeterli değil. Mevcut yapı stokunun incelenmesi, riskli yapıların öncelik sırasına göre dönüştürülmesi ve vatandaşların ekonomik açıdan mağdur edilmeden güvenli konutlara kavuşması gerekiyor.

Deprem olduktan sonra değil, deprem yaşanmadan önce harekete geçmek hayati önem taşıyor.

ELAZIĞLILAR CEVAP BEKLİYOR!

Yeni yapılan konutların depreme karşı güvenliği de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2023 depremlerinde yeni yapıların da hasar görmesi ve yıkılması, yapı denetimi, inşaat standartları ve olası bir depremde alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Elazığ'da yeni yapıların güvenliğinin hangi kriterlere göre değerlendirildiği ve olası risklere karşı nasıl bir yol haritası izlendiği de yanıt bekleyen başlıklar arasında bulunuyor.

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu
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