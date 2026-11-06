Çanakkale'de yapı güvenliği için il genelinde taze betondan numune alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de yapı güvenliği için il genelinde taze betondan numune alındı

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Çanakkale\'de yapı güvenliği için il genelinde taze betondan numune alındı
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Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri, yapı güvenliği ve kalite standartları amacıyla il genelinde taze beton denetimi gerçekleştirdi. Şantiyelerde dökülen taze betonlardan numuneler alınarak standartlara ve teknik mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.

Çanakkale'de uzman ekiplerce hazır beton denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri tarafından, yapı güvenliğinin sağlanması ve inşaat sektöründe kalite standartlarının korunması amacıyla il genelinde taze beton denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, şantiyelerde dökülen taze betonlardan numuneler alınarak betonun ilgili standartlara ve teknik mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Kaynak: İHA
İklim DeğişikliğiÇanakkaleKaliteGüncelEmlakYerelSon Dakika

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