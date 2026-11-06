Çanakkale\'de yapı güvenliği için il genelinde taze betondan numune alındı

Çanakkale'de yapı güvenliği için il genelinde taze betondan numune alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri, yapı güvenliği ve kalite standartları amacıyla il genelinde taze beton denetimi gerçekleştirdi. Şantiyelerde dökülen taze betonlardan numuneler alınarak standartlara ve teknik mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.
Çanakkale'de uzman ekiplerce hazır beton denetimi gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri tarafından, yapı güvenliğinin sağlanması ve inşaat sektöründe kalite standartlarının korunması amacıyla il genelinde taze beton denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, şantiyelerde dökülen taze betonlardan numuneler alınarak betonun ilgili standartlara ve teknik mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.
Kaynak: İHA
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