Gökçedere'de 69 konutluk TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026'da yapılacak - Son Dakika
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Gökçedere'de 69 konutluk TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026'da yapılacak

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Gökçedere\'de 69 konutluk TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026\'da yapılacak
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Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere'de TOKİ konut projesinin ihalesi 9 Aralık 2026'da saat 14.00'te yapılacak. TOKİ ilanında proje 69 konut ve 1 kapıcı dairesi olarak yer alırken, Başkan Mikdat Şeker ilk duyurulan 63 konutluk projede yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde yapılması planlanan TOKİ konut projesi için ihale tarihi 9 Aralık 2026 olarak açıklandı. TOKİ tarafından yayımlanan ihale ilanında proje, 69 konut ve 1 kapıcı dairesi olarak yer aldı.

Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, beldede yapılması planlanan 63 konutluk TOKİ projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. İhale, 9 Aralık 2026 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

İhale ilanında konut sayısının 69 olarak yer almasıyla proje, ilk duyuruda belirtilen 63 konutluk planlamadan farklı bir kapsam kazandı.

Başkan Şeker, ihale tarihinin açıklanmasının beldenin konut ihtiyacına katkı sunacak yatırım açısından sevindirici olduğunu ifade ederek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarının başlamasını temenni etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gökçedere'de 69 konutluk TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026'da yapılacak - Son Dakika
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