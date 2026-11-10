Gökçedere\'de 69 konutluk TOKİ ihalesi 9 Aralık 2026\'da yapılacak

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde yapılması planlanan TOKİ konut projesi için ihale tarihi 9 Aralık 2026 olarak açıklandı. TOKİ tarafından yayımlanan ihale ilanında proje, 69 konut ve 1 kapıcı dairesi olarak yer aldı.

Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, beldede yapılması planlanan 63 konutluk TOKİ projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. İhale, 9 Aralık 2026 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

İhale ilanında konut sayısının 69 olarak yer almasıyla proje, ilk duyuruda belirtilen 63 konutluk planlamadan farklı bir kapsam kazandı.

Başkan Şeker, ihale tarihinin açıklanmasının beldenin konut ihtiyacına katkı sunacak yatırım açısından sevindirici olduğunu ifade ederek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarının başlamasını temenni etti.