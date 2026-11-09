Hatay\'da kırsal mahallelerdeki köy evleri ve altyapı çalışmaları değerlendirildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, deprem sonrası kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri ve altyapı hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kırsal mahallelerde yapımı gerçekleştirilen köy evlerinin mevcut durumu ele alındı.

Toplantıda ayrıca köy evlerine yönelik içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile sahadaki mevcut durum değerlendirildi.