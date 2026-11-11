20 aydır tutuklu Sürmegöz, İBB Davası\'nda tahliye talebi için ilk kürsüye çıkan oldu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 108'inci günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor. Bugün kürsüye gelen ilk isim, 20 aydır tutuklu bulunan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz oldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 108'inci gününde tutuklu sanıklar salona getirildi. Sanıkları ayakta alkışlayan izleyiciler, isimleriyle sevdiklerine seslendi. Duruşmanın bu haftasında tutuklu sanıklardan tahliye talepleri alınıyor. Perşembe günü ise ara karar kurulacak.

Mahkeme Heyeti'nin yerini almasıyla duruşma başladı. Tahliye talebi için bugün kürsüye gelen ilk isim, 20 aydır tutuklu bulunan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz oldu.