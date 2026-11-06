Adana Seyhan\'da 4 katlı metruk bina yıkılma riskiyle endişe yaratıyor

Adana'nın en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi'nde alt katında esnafların bulunduğu 4 katlı metruk binanın bakımsız hali görüntü kirliliğine neden olurken, yıkılma riski taşıdığı endişesiyle vatandaşlarda da güvenlik kaygısı oluşturuyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve alt katında esnafların bulunduğu 4 katlı binanın bakımsız hali dikkat çekiyor. Üst katları yıkılıp dökülen, dış cephesi harabeye dönen bina, kentin en hareketli noktasında görüntü kirliliği oluşturuyor. Gün boyunca çok sayıda vatandaşın kullandığı cadde üzerindeki binanın mevcut durumu, çevrede yaşayan ve bölgeden geçen vatandaşları da endişelendiriyor.

"Bu binalardan dolayı çevrede görüntü kirliliği oluşuyor"

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Ayhan Aslan, binanın kötü bir görüntüye sebep olduğunu söyleyerek, "Bu gibi binalar Adana'da çok fazla var. Tadilat yapılsa daha iyi bir görüntü olur. Belediye paralarını başka yerlere harcıyor. Adana şehir merkezi köylerden farksız. Bu binalara el atılması gerekiyor. Bu binalardan dolayı çevrede görüntü kirliliği oluşuyor. Şehrin en güzel olması gereken yeri ve herkes buradan geçiyor. Buralara el atılırsa daha güzel olur" dedi.

"Burası yıkılabilir, hiç güven olmaz"

İbrahim Nas ise binanın bulunduğu alanın işlek bir nokta olduğunu kaydederek, "Her gün buradan geçiyoruz. Yetkililerin buraya bakması gerekiyor. Burayı düzenleyebilirler veya daha güzel bir hale getirebilirler. Adana dışından bir misafirimiz gelse ve buraya getirsek hoşlarına gitmez. Burası yıkılabilir, hiç güven olmaz. Belediyenin buraya el atmasını ve düzenlemesi gerekiyor. Bu görüntü Adana'ya hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.