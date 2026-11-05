Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitede toprak kayması 4,5 metrelik çukur açtı - Son Dakika
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Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitede toprak kayması 4,5 metrelik çukur açtı

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Sultangazi\'de okul inşaatının yanındaki sitede toprak kayması 4,5 metrelik çukur açtı
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Sultangazi\'de okul inşaatının yanındaki sitede toprak kayması 4,5 metrelik çukur açtı
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Sultangazi'de okul inşaatının bitişiğindeki sitenin bahçesinde toprak kayması sonucu yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu; basketbol sahasında çatlaklar ve çökmeler görüldü. Zemin ayrılmalarından endişelenen site sakinleri yetkililerden inceleme istiyor.

İstanbul Sultangazi'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bitişikte bulunan sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu.

Olay, Sultangazi'de devam eden bir okul inşaatının bitişiğinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanındaki kazık çalışmalarının ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle yandaki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çocukların oyun oynadığı basketbol sahasının zemininde çatlaklar ve çökmeler meydana geldi. Yaşanan olayın ardından tedirgin olan site sakinleri, binaların çevresinde de zemin ayrılmaları oluştuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Site yöneticisi İsmail Gürçay, "Burada inşaat dolayısıyla göçükler meydana geldi. Çocukların oynadığı sahanın altı boşaldı. Endişeliyiz. Şantiye 45 ton mıcır döktü ancak daha dolmadı. Onlara da suç bulamıyorum, ilgileniyorlar ama kesik kesik geliyorlar. Sitemizde toprak kaymaları ve yarıklar oluştu. Daha kış mevsimi gelmedi, yağmurlar başladı. Çocukların oynadığı yerde toprak altında kalmalarından korkuyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

"Evimizin bahçesinde yarıklar oluştu, kapılarımız açılıp kapanmıyor"

Site sakini Banu Ergin ise, "17 yıldır burada oturuyorum. Bugüne kadar böyle bir sıkıntımız yoktu. Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz ancak uzlaşamadık. Evim hemen yan blokta. En büyük sarsıntıyı ve hasarı neredeyse biz görüyoruz. Evimin bahçesinde, bina ile bahçe arasındaki zeminde ayrılmalar var. Burası yaklaşık 4,5 metre derinliğindeydi. İlk başta bir odanın yarısı kadardı. Ertesi gün baktığımızda daha da büyümüş, neredeyse bir oda büyüklüğüne ulaşmıştı" diye konuştu.

Çökmenin sabah saatlerinde meydana gelmesinin bir faciayı önlediğini ifade eden Ergin, "Allah'tan sabah saatlerinde olmuş. Eğer çocukların okuldan çıktığı ve oyun oynadığı saatlerde yaşansaydı, Allah korusun bir çocuğun ölümüne neden olabilirdi. Biz buranın yıkılmasından korkuyoruz. Binalarımızda da bazı sorunlar yaşamaya başladık. Kapılarımız artık kasıyor. Dış kapılarımızı ve depolama alanlarının kapılarını açıp kapatmakta zorlanıyoruz. Bu sorunlar inşaattan sonra ortaya çıktı. İnşaatın yapıp yapmadığını bilemem. Buradaki insanlar önlem alıyorlar, istinat duvarları çektiler, fore kazık çaktılar. Ancak can güvenliğimizden endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yetkililer gelsin, zemini inceleyip güvenli olup olmadığını söylesin"

Yetkililerden inceleme yapılmasını isteyen Ergin, "Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz. En azından yapı denetiminden gelsinler, bu zemini etüt etsinler. Bize 'Sizde bir şey yok, yapınız risksiz' desinler, biz de rahat edelim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşaat işçileri ve mühendisler olmasa burayı muhtemelen kapattıramazdık, kendi imkanlarımızla yapacaktık. Güvenliğimiz yok. Ağaçlar kesildi, parke taşları ezildi. Sitenin içi berbat durumda" şeklinde konuştu.

Öte yandan, inşaat alanı ile site bahçesinde meydana gelen toprak kayması, zemindeki derin yarıklar ve basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler kamerayla ve dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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