Sultangazi'de bahçe duvarı çöktü, sakinler inşaat çukurundaki suyu sorumlu tuttu - Son Dakika
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Sultangazi'de bahçe duvarı çöktü, sakinler inşaat çukurundaki suyu sorumlu tuttu

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Sultangazi\'de bahçe duvarı çöktü, sakinler inşaat çukurundaki suyu sorumlu tuttu
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın bahçe duvarı akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. Deprem olduğunu sanan sakinler geceyi dışarıda geçirirken, bitişikteki inşaatın yağmur suyuyla dolan temel çukuru nedeniyle binanın temelinin zarar gördüğünü iddia etti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın bahçe duvarı, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem olduğunu düşünerek kendilerini dışarı atan ve geceyi dışarıda geçiren apartman sakinleri, bitişikteki inşaatın temelinin yağmur suyuyla dolması sonucu binanın temelinin zarar gördüğünü ve duvarın çöktüğünü iddia etti.

Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçe duvarı, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyle yataklarından fırlayan apartman sakinleri, deprem olduğunu düşünerek kendilerini sokağa attı. Geceyi korku ve panik içerisinde geçiren vatandaşlar, bitişikteki inşaat alanında açılan derin temel çukurunun yağmur sularıyla dolması nedeniyle binanın temelinin zarar gördüğünü ve duvarın bu sebeple çöktüğünü iddia etti. Müteahhitle defalarca görüştüklerini ancak herhangi bir önlem alınmadığını öne süren apartman sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Duvarın çöktüğü apartman sabah saatlerinde dronla görüntülendi.

"Bu binada 30-40 kişi yaşıyor"

Apartman sakini Ramazan Erçel, bitişikteki inşaat nedeniyle binanın zarar gördüğünü iddia ederek, "Bu bina kendimize ait. Yan taraftaki binanın inşaatı için 2-3 ay önce kazı yapıldı ancak o günden beri bir çalışma yapılmadı. Belediyeden gelip müteahhide dış cepheyi sıva yapmasını söylediler fakat yapmadılar. Binamız her yerden çürük. Daha önce binamızı deldiler, gelip delikleri kapatıp gidiyorlar, bir daha da gelmiyorlar. Müteahhit bize ihanet ediyor. Bu binada 30-40 kişi yaşıyor. Yarın öbür gün binamız yıkılırsa bunun sorumluluğunu belediye mi, müteahhit mi yoksa biz mi alacağız? Ne yapacağımızı şaşırdık, mağdur durumdayız" dedi.

"Yağmur yağarsa bina her an çökebilir"

Duvarın çökmesinin ardından büyük panik yaşadıklarını belirten Erçel, "Dün akşam burası yıkıldı. Yıkılmasının sebebi de bu inşaattır. Burası yıkılınca deprem oldu diye hepimiz dışarıya kaçtık. Gece saat 01.00-02.00'ye kadar çoluk çocuk hepimiz sokaktaydık. Şu anda bu binada oturmak riskli. Yağmur yağarsa bu bina her an çökebilir. Yan inşaatta temel için 4 metre derinliğinde kazı yapıldı. Yağmur suyu dolarsa bina çöker. Yetkililerden yardım istiyoruz, mağdur durumdayız. Bu binada 30-40 kişinin hayatı söz konusu. Ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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